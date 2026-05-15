Inflación: tras el quiebre de abril, los analistas proyectan que mayo perforará el 2,5%

Las señales de alerta:

Pese al optimismo, la consultora "EcoGo" advirtió sobre un "piso" condicionado por los aumentos en transporte. Por su parte, "SBS" pone la lupa en los precios regulados (combustibles) y los "efectos de segunda ronda": el riesgo de que las subas previas en naftas impacten en el resto de la cadena, incluso con expectativas de precios más estables.