Secciones
EconomíaNoticias económicas

Los salarios formales volvieron a perder contra la inflación en marzo

Según el Indec, los sueldos registrados aumentaron 3% durante marzo, por debajo del IPC de 3,4%. El sector público mostró las mayores subas.

CARRERA DESIGUAL. La inflación sigue ganándole a los salarios.
CARRERA DESIGUAL. La inflación sigue ganándole a los salarios.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En marzo, el Indec informó que los salarios formales en Argentina crecieron un 3%, quedando por debajo de la inflación del 3,4%, afectando el poder adquisitivo de los trabajadores.
  • Mientras el sector público subió 5%, el privado registrado solo creció 2,1%. Es el séptimo mes de caída real, acumulando una suba del 7% trimestral frente a un IPC del 9,4%.
  • Las expectativas salariales de los postulantes se desaceleran ante la pérdida de poder de compra. Se prevé una mayor cautela en el mercado laboral y ajustes en cargos jerárquicos.
Resumen generado con IA

Los salarios registrados volvieron a quedar rezagados frente a la inflación durante marzo. Según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los sueldos formales crecieron 3% respecto de febrero, por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en el mismo período avanzó 3,4 por ciento.

El desempeño fue dispar entre los distintos segmentos del mercado laboral. El sector público encabezó las mejoras mensuales, con una suba del 5%, mientras que el sector privado registrado mostró un incremento de 2,1 por ciento. En tanto, el sector privado informal registró una mejora del 4,7%, aunque el organismo aclaró que ese indicador tiene un rezago estadístico de cinco meses y corresponde a septiembre de 2025.

En la comparación interanual, el índice general de salarios mostró un aumento de 28,1%, también por debajo de la inflación acumulada de 32,6 por ciento. Dentro de ese universo, el sector privado registrado avanzó 27,5% y el público, 29,6 por ciento.

Los trabajadores informales, en cambio, encabezaron las mejoras interanuales con un incremento de 74,4%, aunque ese dato debe contrastarse con el 31,8% anual correspondiente a septiembre del año pasado.

Durante marzo, los salarios del sector público nacional crecieron 5,8% en comparación con febrero. En el caso de las provincias, la suba mensual fue de 4,7 por ciento.

En términos interanuales, el índice salarial nacional mostró una mejora de 24,4%, mientras que el provincial avanzó 31,8 por ciento. A su vez, desde diciembre del año pasado, el aumento acumulado alcanza el 8,6% en el ámbito nacional y el 9,7% en el provincial.

Los datos del Indec también reflejaron que las remuneraciones registradas, tanto públicas como privadas, quedaron por debajo de la inflación acumulada en el primer trimestre de 2026. El salario formal subió 7% entre enero y marzo, frente a una inflación acumulada de 9,4 por ciento.

Desde Estudios Económicos del Banco Provincia señalaron que el salario privado registrado “perdió 1,3% de poder de compra en marzo”. Además, advirtieron que “en los últimos doce meses, la caída acumula 3,9% y respecto del promedio de 2023, el deterioro es de 5,7% y de 8% frente a la media 2020-2023”.

La consultora Econviews también remarcó que marzo marcó “otra caída de salarios reales privados”. Según el análisis de la firma, “el índice de salarios Indec subió 2,1% mensual para los asalariados privados, frente a una inflación del 3,4%. Es el séptimo mes consecutivo de caída en términos reales”. En contraste, destacaron que “el sector público sí tuvo una mejora de 5% mensual en promedio”.

Se desaceleran las expectativas salariales

En paralelo, las remuneraciones pretendidas por quienes buscan empleo también mostraron señales de desaceleración durante abril.

De acuerdo con el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, el salario promedio solicitado por los argentinos se ubicó en $1.784.840 brutos mensuales, lo que implicó una baja de 0,09% respecto de marzo y volvió a quedar por debajo de la inflación estimada para ese período.

El relevamiento profundiza una tendencia que comenzó a observarse hacia fines de 2025: las expectativas salariales crecieron cada vez menos y, en algunos casos, incluso retrocedieron en términos nominales. Para los analistas, esto refleja una moderación en las aspiraciones de ingresos dentro del mercado laboral.

En los últimos 12 meses, las remuneraciones pretendidas aumentaron 13,44%, muy por debajo de la inflación interanual de 32,4 por ciento.

El estudio también exhibió fuertes diferencias según el nivel de experiencia. Un postulante junior solicita en promedio $1.354.695 brutos mensuales. Para posiciones semi senior y senior, la cifra asciende a $1.814.084, mientras que en cargos de jefe o supervisor alcanza los $2.407.033.

De esta manera, la brecha entre los salarios pretendidos en posiciones iniciales y jerárquicas supera el millón de pesos mensuales, una distancia que continúa marcando diferencias dentro del mercado laboral formal.

La evolución reciente tampoco fue homogénea entre los distintos segmentos. Las posiciones junior mostraron una suba mensual de 1,87%, mientras que los puestos semi senior y senior crecieron 1,42 por ciento. En cambio, los cargos jerárquicos, como jefe y supervisor, registraron una caída de 7,30 por ciento.

Según especialistas citados en el informe, este comportamiento podría responder a una mayor cautela en los segmentos de mayor jerarquía, donde los procesos de contratación suelen extenderse más y los salarios son más elevados. En contraste, los niveles iniciales e intermedios todavía mantienen un mayor dinamismo en las búsquedas y en la actualización de las expectativas salariales.

Temas Inflación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La venta de insumos para la construcción cayó 4,7% interanual en abril

La venta de insumos para la construcción cayó 4,7% interanual en abril

Suben los combustibles en Tucumán y crece la preocupación: “Vas más para atrás que para adelante”

Suben los combustibles en Tucumán y crece la preocupación: “Vas más para atrás que para adelante”

Tucumán afianza su alto consumo de huevos, un alimento importante en tiempos de ajuste

Tucumán afianza su alto consumo de huevos, un alimento importante en tiempos de ajuste

Plazo fijo “actualizado”: cuánto hay que invertir para ganar $100.000 por mes con las nuevas tasas

Plazo fijo “actualizado”: cuánto hay que invertir para ganar $100.000 por mes con las nuevas tasas

Supermercados reciben listas con fuertes aumentos y crece la presión sobre la inflación de mayo

Supermercados reciben listas con fuertes aumentos y crece la presión sobre la inflación de mayo

Lo más popular
Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra
1

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
2

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena
3

La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso
4

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves
5

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Ranking notas premium
Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años
1

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse
2

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
3

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria
4

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria

Un Tesla en el Congreso
5

Un Tesla en el Congreso

Más Noticias
La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena

La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena

Quiénes tienen asegurado su lugar y quiénes pelean por entrar en la lista definitiva de la selección argentina de cara al Mundial 2026

Quiénes tienen asegurado su lugar y quiénes pelean por entrar en la lista definitiva de la selección argentina de cara al Mundial 2026

Tucumán se prepara para una semana helada: las mínimas previstas hasta el domingo

Tucumán se prepara para una semana helada: las mínimas previstas hasta el domingo

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”

Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso

Qué frutas ayudan a prevenir el resfrío y fortalecer las defensas

Qué frutas ayudan a prevenir el resfrío y fortalecer las defensas

Comentarios