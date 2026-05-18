Los salarios formales volvieron a perder contra la inflación en marzo

El desempeño fue dispar entre los distintos segmentos del mercado laboral. El sector público encabezó las mejoras mensuales, con una suba del 5%, mientras que el sector privado registrado mostró un incremento de 2,1 por ciento. En tanto, el sector privado informal registró una mejora del 4,7%, aunque el organismo aclaró que ese indicador tiene un rezago estadístico de cinco meses y corresponde a septiembre de 2025.