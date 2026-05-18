Secciones
SociedadSalud

Frío y enfermedades respiratorias: qué síntomas debés atender según el doctor López Rosetti

El médico Daniel López Rosetti explica cómo las bajas temperaturas debilitan las defensas corporales y detalla las claves para diferenciar un resfrío común de una alergia estacional durante los meses fríos.

Frío y enfermedades respiratorias: qué síntomas debés atender según el doctor López Rosetti Foto: Los Andes
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Dr. López Rosetti explicó hoy en Argentina cómo el frío debilita las defensas y detalló síntomas clave para diferenciar resfríos de alergias ante el descenso de las temperaturas.
  • Las bajas temperaturas afectan manos, pies y nariz, facilitando virus como el rinovirus. Se recomienda abrigarse y consumir bebidas calientes para evitar que el cuerpo pierda calor.
  • Comprender estas señales previene cuadros graves como neumonía o bronquitis. La distinción entre virus y alérgenos es vital para aplicar tratamientos adecuados en la salud pública.
Resumen generado con IA

Con el descenso de temperatura es habitual que aumenten los cuadros de enfermedades respiratorias. Aunque el frío por sí mismo no enferma, sí predispone al cuerpo a enfermarse. El doctor Daniel López Rosetti explicó en La 100 cuáles son las señales a las que hay que prestarle atención, por qué es importante abrigarse y cuáles son las diferencias entre un resfrío y una alergia estacional.

Cuál es la hierba para el mate que ayuda a combatir enfermedades respiratorias

Cuando llegan los primeros fríos, el cuerpo debe regular su temperatura de una forma diferente. “En mayo los 10 °C nos dan más frío que en julio, porque el cuerpo viene acostumbrado a otra temperatura”, explica. Señala que es en ese momento cuando aparecen las primeras enfermedades porque, ante la falta de previsión de un descenso de temperatura, tendemos a desabrigarnos.

Señales de que podemos enfermarnos en invierno

En el cuerpo existen zonas con mayor predisposición a enfriarse. Estas, según López Rosetti, son las que están más alejadas del corazón y de la panza. “La frontera térmica del cuerpo son las manos, las orejas, la nariz y los pies”, indica y señala que, si hay frío en alguna de estas partes del cuerpo, hay que proceder a abrigarse.

Pero el médico hace una distinción de dos frentes que deben ser abordados de igual modo. No basta con ponerse una campera más, sino que también hay que abrigar “por dentro”. Es decir, además de más ropa, sirve tomar algo caliente. “Cuando tengas frío en esas zonas, haz de cuenta que es un síntoma (...) porque vas a estar predispuesto a enfermarte con facilidad”, destaca.

Aunque el frío no es el causante de enfermedades, las bajas temperaturas predisponen al cuerpo a debilitar sus defensas naturales y crear un entorno favorable para la proliferación y supervivencia de patógenos. Esta es la causa por la que en invierno aparecen más enfermedades respiratorias como resfríos, gripe, covid e incluso las más graves como bronquitis, neumonía y otras.

Cuándo hay resfrío y cuándo hay alergia

Aunque los síntomas pueden parecerse en algunas oportunidades, los factores que producen un resfrío o una alergia están bien diferenciados. López Rosetti explica que en el resfrío hay una secreción nasal similar al agua y es producido por uno de los tantos rinovirus que circulan en el ambiente. A diferencia de la gripe, no presenta fiebre, decaimiento ni dolores musculares, pero sí puede caracterizarse por enrojecimiento ocular.

Por otra parte, una alergia es la reacción anómala del cuerpo ante un agente externo que no es un virus ni una bacteria. El sistema inmunológico alerta sobre la presencia de una sustancia que desconoce. Puede darse tanto en invierno como en verano, por ejemplo, cuando hay polinización.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra
1

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
2

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso
3

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso

Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”
4

Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves
5

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Ranking notas premium
Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años
1

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse
2

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
3

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria
4

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria

Un Tesla en el Congreso
5

Un Tesla en el Congreso

Más Noticias
Qué dice la resolución que aplazó la Asamblea Universitaria en la UNT

Qué dice la resolución que aplazó la Asamblea Universitaria en la UNT

Tucumán se prepara para una semana helada: las mínimas previstas hasta el domingo

Tucumán se prepara para una semana helada: las mínimas previstas hasta el domingo

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Qué frutas ayudan a prevenir el resfrío y fortalecer las defensas

Qué frutas ayudan a prevenir el resfrío y fortalecer las defensas

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra

Accesorios y piezas artesanales: entre brillo y diseño, la nueva vida de la escarapela

Accesorios y piezas artesanales: entre brillo y diseño, la nueva vida de la escarapela

La vida puede ser más corta de lo que parece, según cómo se mida

La vida puede ser más corta de lo que parece, según cómo se mida

Comentarios