Frío y enfermedades respiratorias: qué síntomas debés atender según el doctor López Rosetti

Con el descenso de temperatura es habitual que aumenten los cuadros de enfermedades respiratorias. Aunque el frío por sí mismo no enferma, sí predispone al cuerpo a enfermarse. El doctor Daniel López Rosetti explicó en La 100 cuáles son las señales a las que hay que prestarle atención, por qué es importante abrigarse y cuáles son las diferencias entre un resfrío y una alergia estacional.