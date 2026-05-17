Diferencias entre gripe, dengue, covid, chikungunya y hantavirus: guía de síntomas para no confundirlos

No existe un estudio que confirme por sí solo haber estado en contacto con un ratón. La confirmación es por laboratorio. A partir de los casos que se registraron en un crucero que zarpó desde Argentina, surgió una excepción a la regla de que la gran mayoría de los hantavirus en el mundo se transmiten exclusivamente de roedor a humano: la cepa se conoce como Andes, es endémica de Sudamérica descrita hace tiempo con la capacidad de transmisión interhumana.