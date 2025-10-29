Cuál es la hierba para el mate que ayuda a combatir enfermedades respiratorias

Los buenos tomadores del mate saben de la importancia que tienen los "yuyos" en la infusión. Estas hierbas son capaces de darle un plus a la bebida más tradicional de los argentinos, no solo en cuanto a sabor, sino tambié en cuanto a beneficios para la salud física y mental.
Menta, peperina, cedrón, burrito, cáscaras de naranja, marcela, tilo, manzanilla y salvia son solo algunas de las opciones disponibles para agregar al mate. Pero los más creativos encuentran en cualquier otra especia una alternativa para saborear y disfrutar de esta bebida.
Mate y poleo para la salud del corazón
Una de las favoritas de los amantes del mate es el poleo. Sin embargo, siempre es necesario consultar con un médico o un nutricionista sobre los efectos de su consumo.
Se puede utilizar en su forma natural cuando las hojas se secan o en forma de aceite. El poleo es una planta aromática de la familia de la menta a la que se le da también un uso medicinal por sus múltiples beneficios.
De acuerdo con el Ministerio de Salud de Chile, el poleo se emplea tradicionalmente en el tratamiento de trastornos del aparato digestivo, tales como las flatulencias, dispepsia y cólicos intestinales debido a sus propiedades estomacales, carminativas y antiespasmódicas.
Por su parte, Medline Plus, una página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos, asegura que el poleo se utiliza principalmente para combatir enfermedades respiratorias como el resfriado común, la neumonía, la fatiga.
Contraindicaciones del poleo
Tanto las autoridades de salud de Chile como las de Estados Unidos alertan sobre la toxicidad del poleo, particularmente de su aceite esencial. MedlinePlus señala que puede causar daño hepático y renal grave, así como también dañar el sistema nervioso.
La toxicidad del aceite esencial del poleo se debe a su alto contenido en pulegona, una sustancia con actividad antibacteriana que en dosis excesivas o en uso continuado puede generar:
- Dolor abdominal
- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea
- Letargo o agitación
- Fiebre
- Urticaria generalizada
- Alteraciones de la presión arterial