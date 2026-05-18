Sergio Pagani habló de las elecciones en la UNT: "Mi postulación no violaba ninguna norma"

Arde el proceso electoral en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El rector Sergio Pagani reapareció tras el fallo judicial en su contra. Lo hizo durante el acto de asunción de autoridades del Gymnasium. "Estoy seguro y convencido de que mi postulación no violaba ninguna norma estatutaria, ni ninguna ley, ni nada por el estilo", afirmó ante los periodistas.