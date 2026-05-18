Sergio Pagani habló de las elecciones en la UNT: "Mi postulación no violaba ninguna norma"
Arde el proceso electoral en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El rector Sergio Pagani reapareció tras el fallo judicial en su contra. Lo hizo durante el acto de asunción de autoridades del Gymnasium. "Estoy seguro y convencido de que mi postulación no violaba ninguna norma estatutaria, ni ninguna ley, ni nada por el estilo", afirmó ante los periodistas.
El rector resaltó que acatará lo que decida la Justicia. "No existe nueva fórmula, porque no hay decisión de la justicia -afirmó-. La justicia solo dictó una medida cautelar: no dijo ni que se cayera la fórmula, ni que puedan inscribirse nuevas fórmulas, de manera que no hay fórmulas definidas.
Pagani dijo que es probable que convoque a reunión al consejo superior. "Es probable, depende de lo que diga la junta electoral", aseguró.
Además, Pagani descartó la posibilidad de que la UNT sea intervenida. "No están dadas las condiciones para que eso suceda", agregó.