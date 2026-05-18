La Federación Universitaria acusó a Cabrera de buscar “atajos” para llegar al Rectorado

Bajo el título “No hay rector sin elección. No hay legitimidad sin la comunidad universitaria”, la organización estudiantil acusó al dirigente opositor de intentar acceder al Rectorado “sin pasar por la elección democrática de la Asamblea Universitaria”. “Cuando alguien tiene apoyo real en la comunidad universitaria, compite. Cuando alguien cree representar a la Universidad, va a elecciones. Cuando alguien no tiene los votos, busca atajos”, sostuvo la FUT en el documento difundido este lunes.