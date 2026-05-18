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La Federación Universitaria acusó a Cabrera de buscar “atajos” para llegar al Rectorado

La organización estudiantil sostuvo que la legitimidad de las futuras autoridades debe surgir de una elección en la Asamblea Universitaria y no de una resolución judicial.

Miguel Cabrera y Virginia Abdala exigen cumplir con el Reglamento electoral y con el Estatuto de la universidad. Miguel Cabrera y Virginia Abdala exigen cumplir con el Reglamento electoral y con el Estatuto de la universidad.
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La FUT denunció que Miguel Cabrera busca el rectorado de la UNT mediante "atajos" tras el fallo judicial que suspendió la postulación de Sergio Pagani este lunes en Tucumán.
  • La Junta Electoral suspendió la Asamblea Universitaria por una medida cautelar. La FUT afirma que Cabrera usa la vía judicial por carecer de respaldo político en la comunidad.
  • El conflicto tensa la autonomía de la UNT y cuestiona la legitimidad de sus autoridades. El futuro institucional dependerá de si la definición es electoral o de escritorio.
Resumen generado con IA

La Federación Universitaria de Tucumán (FUT) difundió un duro comunicado contra Miguel Ángel Cabrera luego del fallo judicial que suspendió la candidatura de Sergio Pagani y obligó a aplazar la Asamblea Universitaria prevista para este miércoles en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Bajo el título “No hay rector sin elección. No hay legitimidad sin la comunidad universitaria”, la organización estudiantil acusó al dirigente opositor de intentar acceder al Rectorado “sin pasar por la elección democrática de la Asamblea Universitaria”. “Cuando alguien tiene apoyo real en la comunidad universitaria, compite. Cuando alguien cree representar a la Universidad, va a elecciones. Cuando alguien no tiene los votos, busca atajos”, sostuvo la FUT en el documento difundido este lunes.

El comunicado se conoció en medio de la decisión de la Junta Electoral de aplazar la Asamblea Universitaria y suspender provisoriamente los trámites vinculados a la elección de rector y vicerrector, en cumplimiento de la cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Desde la Federación Universitaria afirmaron que Cabrera “no está defendiendo la democracia universitaria” y lo acusaron de intentar “reemplazarla por una salida de escritorio para convertirse en rector sin una elección real, sin debate pleno entre fórmulas y sin el respaldo político de la Asamblea Universitaria”. Además, señalaron que el dirigente opositor busca llegar al Rectorado “no por votos, sino por eliminación” y “no por legitimidad democrática, sino por oportunismo judicial”.

“La UNT no puede tener autoridades superiores surgidas del descarte, del apriete o de una maniobra para evitar la competencia política”, expresó la organización estudiantil. Y agregó: “La legitimidad del Rectorado nace del pronunciamiento de la comunidad universitaria a través de sus órganos representativos”.

En otro tramo del comunicado, la FUT remarcó que “sin elección no hay legitimidad” y que “sin Asamblea no hay rector”, al tiempo que cuestionó la posibilidad de que la disputa judicial termine condicionando la definición de las autoridades universitarias. “Quien no se anima a ir a elecciones, no puede conducir la Universidad”, afirmaron.

La organización cerró el documento con una defensa del proceso electoral universitario y del rol de la comunidad académica en la definición de las autoridades superiores de la UNT. “La comunidad universitaria tiene derecho a elegir. Y nadie, por más apuro que tenga por sentarse en el Rectorado, puede reemplazar esa voluntad democrática”, concluyó el comunicado.

Temas Universidad Nacional de Tucumán TucumánSergio Pagani
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