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Manuel Quintar y otro Tesla que no pudo tener

Compró otra unidad igual por casi U$S300.000, pero nunca se la entregaron.

REMOLCADO. El Tesla Cybertruck que el diputado estacionó en el Congreso fue llevado a Jujuy en grúa debido a su autonomía eléctrica. REMOLCADO. El Tesla Cybertruck que el diputado estacionó en el Congreso fue llevado a Jujuy en grúa debido a su autonomía eléctrica.
Hace 3 Hs

Detrás de la imagen viral de Manuel Quintar llegando al Congreso en una Tesla Cybertruck valuada en más de U$S100.000 existe otra historia: una denuncia judicial por una presunta estafa vinculada justamente a la compra de una camioneta idéntica que nunca le fue entregada.

Según consta en la causa radicada en la UFI N°2 de Pilar, el legislador jujeño pagó durante 2025 alrededor de U$S285.000 a una concesionaria de zona norte bonaerense para adquirir una Tesla Cybertruck. La operación incluyó efectivo y transferencias bancarias, pero el vehículo jamás apareció. Según informó Infobae, tras meses sin respuestas, Quintar presentó una denuncia y la Justicia avanzó con allanamientos y embargos sobre vehículos pertenecientes al comercio bonaerense investigado.

La polémica tomó mayor dimensión cuando el diputado fue visto estacionando otra Cybertruck en el Congreso, generando cuestionamientos dentro y fuera del oficialismo por el contraste entre el lujoso vehículo y el discurso de austeridad promovido por el gobierno nacional. El propio Quintar confirmó en redes sociales que la camioneta era de su propiedad.

Desde su entorno señalaron que esa segunda Tesla fue importada legalmente desde Estados Unidos y está registrada a su nombre. También explicaron que el traslado posterior del vehículo en grúa hacia Jujuy respondió a cuestiones logísticas relacionadas con la autonomía eléctrica.

Además de su actividad legislativa, Quintar y su familia poseen empresas vinculadas al sistema de salud privada en el norte argentino, incluyendo clínicas, policonsultorios y obras sociales.

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