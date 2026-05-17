Manuel Quintar y otro Tesla que no pudo tener

La polémica tomó mayor dimensión cuando el diputado fue visto estacionando otra Cybertruck en el Congreso, generando cuestionamientos dentro y fuera del oficialismo por el contraste entre el lujoso vehículo y el discurso de austeridad promovido por el gobierno nacional. El propio Quintar confirmó en redes sociales que la camioneta era de su propiedad.