“Pequé de inocente”: el descargo de Manuel Quintar tras la polémica por su Tesla en el Congreso

Patrimonio y privilegios

Ante la consulta sobre si fue inoportuno exhibir un bien de lujo, Quintar fue tajante. “Trabajo desde los 13 años. Soy cuarta generación de una familia de laburantes y ejerzo como abogado hace 21 años. Si uno mantiene el estilo de vida que tenía antes de la política, está bien; lo malo es cambiar para la tribuna”, dijo.