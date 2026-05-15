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“Pequé de inocente”: el descargo de Manuel Quintar tras la polémica por su Tesla en el Congreso

El diputado de La Libertad Avanza aseguró que no buscó ostentar, detalló que pagó más de U$S200.000 por el vehículo con fondos propios y tildó de "torpeza" su pasado en el peronismo.

VEHÍCULO DE LUJO. El diputado libertario aseguró que pagó U$S200.000 por el Tesla. VEHÍCULO DE LUJO. El diputado libertario aseguró que pagó U$S200.000 por el Tesla.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Manuel Quintar (LLA) defendió en Buenos Aires el uso de su Tesla de U$S210.000 ante el Congreso, argumentando que fue adquirido legalmente con fondos de su actividad privada.
  • El diputado detalló que importó el vehículo desde EE.UU. y negó buscar ostentación, mientras cuestionó su pasado peronista y la supuesta doble vara ética de sectores opositores.
  • La polémica expone la tensión entre el estilo de vida de los legisladores y el discurso de austeridad, generando nuevos pedidos de informes sobre su patrimonio y vínculos comerciales.
Resumen generado con IA

Manuel Quintar, diputado nacional por Jujuy (LLA), rompió el silencio tras las críticas recibidas por llegar al Congreso en una Tesla Cybertruck. Apodado en redes sociales como “Diputesla”, el legislador defendió la transparencia de su patrimonio y cuestionó la "doble vara" de la oposición.

Quintar desglosó los números de la operación. “La compré en Estados Unidos por U$S126.000. Sumando impuestos y gastos de nacionalización, el precio final rondó los U$S210.000”, explicó al aclarar que la transacción se realizó íntegramente por transferencia bancaria y a su nombre.

Respecto a la logística, relató que tras el arribo del vehículo al puerto de Buenos Aires, debió someterlo a una homologación técnica especial. “Al salir del taller tenía solo 2% de batería. Paré en una estación de servicio en Figueroa Alcorta, lo enchufé, comí una hamburguesa y me fui a trabajar”, contó como anécdota de una jornada que terminó siendo viral.

Patrimonio y privilegios

Ante la consulta sobre si fue inoportuno exhibir un bien de lujo, Quintar fue tajante. “Trabajo desde los 13 años. Soy cuarta generación de una familia de laburantes y ejerzo como abogado hace 21 años. Si uno mantiene el estilo de vida que tenía antes de la política, está bien; lo malo es cambiar para la tribuna”, dijo.

“No uso auto oficial ni tengo chofer. Saqué la camioneta Tesla justamente para dejar de ocupar dos lugares de estacionamiento que pertenecen a la Cámara”, detalló. Según el legislador, su "pecado" fue la inocencia de no prever el impacto mediático. “No es ostentación, quizás llama la atención, pero los sindicalistas tienen autos mucho más caros”, remarcó.

Su paso por el PJ

Finalmente, abordó su pasado en el peronismo jujeño en 2021. “Me metí por torpeza; en mi provincia el radicalismo y el peronismo son lo mismo. Fui en un lugar de la lista donde era imposible entrar. Después los mandé a todos a su casa, fundamos LLA y ganamos”, concluyó.

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