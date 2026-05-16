El Gobierno enviará un avión Hércules a Bolivia ante la crisis por protestas y desabastecimiento

El gobierno de Javier Milei anunció el envío de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina a Bolivia para colaborar con el abastecimiento de alimentos y bienes esenciales en medio de la crisis política y social que atraviesa el país vecino. La decisión fue comunicada por el canciller Pablo Quirno, quien explicó que la medida responde a un pedido formulado por el gobierno boliviano ante los bloqueos de rutas y accesos que afectan distintas ciudades.