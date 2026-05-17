Violentos enfrentamientos en Bolivia: 47 detenidos y cinco heridos tras operativo para despejar rutas

Resumen para apurados
- Fuerzas de seguridad bolivianas detuvieron a 47 personas tras enfrentamientos en La Paz y El Alto este sábado, durante un operativo para desbloquear rutas contra el gobierno de Paz.
- Tras 12 días de bloqueos, el operativo enfrentó resistencia con piedras y dinamita. Hubo agresiones a la prensa y un repliegue táctico oficial para evitar mayores víctimas fatales.
- La Defensoría del Pueblo insta al diálogo urgente ante el riesgo de escalada. La persistencia de los bloqueos y la crisis política profundizan la inestabilidad social en Bolivia.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó el sábado que la operación militar y policial para intentar desbloquear carreteras en el departamento de La Paz, y los posteriores enfrentamientos entre manifestantes y agentes, dejaron 47 personas detenidas y cinco heridas.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó a los medios que hacia el final de la tarde se registraron 47 personas detenidas en las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, cuya situación fue monitoreada y se buscó que se les asignaran abogados de defensa pública.
También indicó que tienen registro de "cinco personas heridas, entre ellas ciudadanos con afectaciones oculares y faciales que recibieron atención médica", sin dar mayores detalles.
Además, la Defensoría verificó "agresiones e impedimento al trabajo de periodistas y trabajadores de la prensa en cobertura de los hechos", ante lo cual Callisaya pidió "proteger" la labor de los informadores.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) informó que dos periodistas de televisoras locales sufrieron lesiones "como efecto de una emboscada organizada" por personas que bloqueaban una ruta en el sur de La Paz, y que forzaron a pedradas y con explosivos el repliegue policial y militar del lugar, consignó la cadena DW, con base en agencias internacionales y medios locales.
En ese sitio, conocido como Lipari, uno de los informadores "fue retenido por varios minutos con violencia por los bloqueadores, que también destruyeron su teléfono móvil", señaló la ANP.
La Defensoría del Pueblo indicó que también hubo "situaciones de confrontación entre sectores movilizados y vecinos en distintos puntos de bloqueo", y "afectaciones humanitarias derivadas de la prolongación del conflicto" y los bloqueos iniciados hace 12 días en el departamento de La Paz.
Callisaya remarcó que la "prioridad" en este momento "debe ser la protección de la vida, la integridad y la convivencia pacífica" entre bolivianos, por lo que volvió a exhortar al diálogo.
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz piden con sus protestas y bloqueos la renuncia del presidente Rodrigo Paz, al considerar que no puede solucionar los conflictos del país.
Además de la tensión en el sur de La Paz, también hubo resistencia de los manifestantes en la zona de Río Seco en El Alto, quienes respondieron con piedras y cargas de dinamita a los gases lacrimógenos que utilizaron los agentes para dispersarlos.
La operación desbloqueó parcialmente la carretera troncal que une La Paz con la región de Oruro y el gobierno ordenó luego el repliegue de policías y militares para evitar un "derramamiento de sangre" que afecte a cualquiera de los dos bandos.