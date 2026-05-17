Violentos enfrentamientos en Bolivia: 47 detenidos y cinco heridos tras operativo para despejar rutas

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) informó que dos periodistas de televisoras locales sufrieron lesiones "como efecto de una emboscada organizada" por personas que bloqueaban una ruta en el sur de La Paz, y que forzaron a pedradas y con explosivos el repliegue policial y militar del lugar, consignó la cadena DW, con base en agencias internacionales y medios locales.