Las motos rodaron en Tucumán para concientizar sobre el cáncer de próstata

Más de 60 motociclistas recorrieron las calles tucumanas con elegancia y estilo, captando la mirada de muchas personas que se detuvieron a observar motos clásicas, trajes, sobretodos y corbatas. Fue durante la Rodada de Distinguidos Caballeros, versión local del Distinguished Gentleman’s Ride (DGR, por sus siglas en inglés), realizada ayer para concientizar sobre el cáncer de próstata y sobre la salud mental masculina.
El recorrido partió desde la concesionaria Triumph, en avenida Aconquija 305, y finalizó en el hotel Catalinas, sobre avenida Soldati 380. La iniciativa nació en Australia en 2012 y se expandió a distintas ciudades del mundo bajo una misma consigna: rodar con elegancia para visibilizar la salud masculina.
A nivel mundial, la iniciativa ya reunió a más de 120.000 personas, con más de 1.070 rodadas, y recaudó más de U$S 6 millones destinados a investigación, prevención y tratamiento.
En Tucumán, Grupo Silva participó de esta actividad solidaria a través de Triumph, marca que acompaña mundialmente al evento. Para Sebastián Pacheco, gerente comercial de Grupo Silva, sumarse fue “un honor”, porque se trata de “una causa noble que trasciende cualquier tipo de marca de moto”. Daniel Silva, CEO de Grupo Silva, también destacó el significado de la jornada: “Poder hacerla en Tucumán era un anhelo”, expresó, y agregó que la vivieron “con mucho orgullo”.
Salud masculina
La organización local estuvo a cargo de Matías González, quien explicó que la ciudad recuperó una rodada que se había perdido. “La volvimos a recuperar para concientizar sobre la salud masculina”, señaló. Para él, el encuentro también permite “tener compañeros con los cuales podés hablar si tenés algún problema o te está pasando algo”. En su caso, la causa tiene una dimensión personal: “Tengo familia que sufre problemas de próstata”, contó, y agregó que él se hace controles con su urólogo. “Es importante que hablemos para que todos podamos concientizarnos de que hay que tener un control”, remarcó.
Por su parte, Silva sostuvo que “esta rodada tiene un tinte emocional”, porque busca abrir un espacio para hablar sobre salud mental y prevención del cáncer de próstata. Sobre la estética, remarcó que “el outfit pasa a ser un elemento importante dentro del evento”, y valoró la participación femenina: “La mujer suaviza el ambiente y lo hace más ameno”.
La rider Sonia Anfuso vinculó la jornada con la empatía: “Ellos también tienen sensibilidad, fragilidad y sentimientos”. Además, marcó una diferencia con otras salidas: “Esta rodada está enfocada en el tema personal, en cada persona que está arriba de la moto”. Desde su experiencia, reconoció que el motociclista puede ser solitario, pero que estos espacios abren comunidad: “Ahora quiero hacerlo con mis amigos”.
Maxi Bebacua, miembro de la Sociedad de Caballeros Distinguidos de Tucumán, puso el foco en el sentido profundo de la jornada: “Más que disfrutar de la rodada, de buenas motos y de buen vestir, lo más importante es el mensaje”. En su opinión, la DGR permite “poner en visibilidad temas que habitualmente no se hablan”, como la salud mental masculina y la prevención del cáncer de próstata. También lo vinculó con experiencias cercanas: contó que conoce amigos que durante mucho tiempo guardaron “problemas de angustia, temores y miedo”, hasta que pudieron pedir ayuda profesional. En ese marco, advirtió que en Argentina “aproximadamente, 10 hombres se suicidan por día”.
La mirada médica estuvo a cargo de Fernando Cenice, quien advirtió: “Los hombres viven siete años menos que las mujeres”. Sobre el cáncer de próstata, explicó que “si es detectado a tiempo tiene el 90% de posibilidad de curación”. Para prevenir, señaló tres ejes: la genética -prestar atención a los antecedentes familiares-, el diagnóstico precoz mediante análisis y estudios médicos, y los controles anuales; en especial a partir de la edad indicada por los especialistas.
Desde una dimensión más personal, Pacheco recordó que muchas de sus mejores historias están ligadas a las motos: “Viajes, aventuras, amores”. Entre ellas, mencionó un viaje a Machu Picchu junto a su esposa, recién casados, durante casi 40 días en moto.
La postal dejó algo más que una caravana llamativa en medio de una mañana gris. En cada traje, en cada moto y en cada testimonio apareció la misma idea: los caballeros también necesitan espacios para hablar de lo que les pasa, acompañarse y llegar antes a una consulta médica.