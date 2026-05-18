Las motos rodaron en Tucumán para concientizar sobre el cáncer de próstata

Maxi Bebacua, miembro de la Sociedad de Caballeros Distinguidos de Tucumán, puso el foco en el sentido profundo de la jornada: “Más que disfrutar de la rodada, de buenas motos y de buen vestir, lo más importante es el mensaje”. En su opinión, la DGR permite “poner en visibilidad temas que habitualmente no se hablan”, como la salud mental masculina y la prevención del cáncer de próstata. También lo vinculó con experiencias cercanas: contó que conoce amigos que durante mucho tiempo guardaron “problemas de angustia, temores y miedo”, hasta que pudieron pedir ayuda profesional. En ese marco, advirtió que en Argentina “aproximadamente, 10 hombres se suicidan por día”.