Acoso escolar: los adolescentes sufren mucha soledad y buscan que alguien los vea

Resumen para apurados
- Expertos y el Ministerio de Educación analizaron en Tucumán la soledad adolescente y la falta de autoridad como causas de las amenazas de tiroteos y el acoso escolar reciente.
- En las jornadas 'Escuelas que cuidan', se explicó que los jóvenes buscan pertenencia en redes violentas ante el vacío emocional y la falta de límites en el entorno familiar.
- Se busca fortalecer la capacitación docente y el diálogo familiar para prevenir violencias digitales, priorizando la salud mental y la creación de redes de contención efectivas.
La reciente ola de amenazas de tiroteos en las escuela, que se dio en forma globalizada en Tucumán y en otras provincias y países, sigue siendo analizada por los expertos en educación. “Lo que sabemos es que responde a múltiples factores como la pérdida de la figura de autoridad, pero también vemos que los adolescentes sufren mucha soledad, y eso genera vacíos que se llenan con cualquier comunidad que les ofrezca algún sentido de pertenencia”, advierte la magister en acoso escolar Agustina Cosentini, integrante del equipo antibullying ABA.
“No importa si esas comunidades están relacionadas con factores negativos, como la violencia, como lo que promueve True Crime Community. Los adolescentes buscan un lugar donde se sientan que son algo, que alguien los vea”, remarca la especialista durante las Jornadas “Escuelas que cuidan: Convivencia y prevención del acoso escolar”, que se realizaron en los últimos días en los salones del Catalinas Park. El encuentro fue organizado por el Ministerio de Educación en el Mes del Acoso Escolar.
Durante la primera jornada participaron más de 300 docentes y se realizarán otros dos ateneos: uno, titulado “Escuela democrática y autoridad pedagógica: claves para el abordaje del acoso escolar”, en el Ciidept el viernes 22. El segundo, denominado “Convivencia escolar en el territorio digital: desafíos frente a las violencias digitales”, el viernes 29, en el colegio Nueva Concepción. Están destinados a docentes, supervisores, directores de nivel y asesores pedagógicos.
Junto a Cosentini disertaron las psicólogas Mariela Ana Mozzi y Ana Carolina González de la Facultad de Psicología de la UNT; y Marcela Juárez Sánchez, del Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI). La ministra Susana Montaldo y la decana de la Facultad, Silvia López de Martín, realizaron la presentación de las actividades.
Cómo prevenir
Las soluciones al problema del acoso escolar también son múltiples. “Debemos trabajar mucho en la salud mental de los adolescentes, incluso desde que son niños, en la familia y en la escuela. Como padres y en la institución controlar el uso del celular, que es un arma de doble filo, y sobre todo poner límites, porque aunque creemos que los adolescentes nos necesitan menos, es quizás a esa edad cuando más los requieren ”, dice Cosentini.
Desde la escuela –destaca- es importante tener instancias de formación docente como las que se dictan en el Mes del Acoso. “Recordemos que los docentes somos la primera línea de fuego, y si no tenemos las herramientas para tratar de frenar todo esto, no nos alcanzará la vida para hacerlo. Tenemos que capacitarnos para poder acompañar con acciones realmente efectivas”, señala.
En cuanto a la familia lo importante –destaca- “no es culpar ni delegar responsabilidades, sino acompañar a la escuela y, sobre todo, trabajar a la par, generando redes”. Recordó las tres preguntas clásicas pero erradas, según la famosa Pilar Sordo, que realizan los padres a los hijos cuando llegan de la escuela: ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Tenés tarea? “No hagamos que los chicos nos contesten bien, nada, no- dice-. Tengamos un diálogo abierto, preguntemos cómo te fue en tal clase con tal profesor. Nos sentemos un rato a verlos como juegan en los videojuegos, veamos con quiénes hablan, cómo los tratan, nos involucremos. Quizás la primera vez nos corran, pero si empezamos a conocer sus códigos sin juzgarlos nos van a aceptar”, propone.
El equipo antibullying Argentina trabaja hace más de 17 años en la prevención y el abordaje de situaciones de acoso escolar. Ofrece un programa integral a las instituciones, capacitaciones docentes y trabaja con docentes, alumnos y padres.