Acoso escolar: los adolescentes sufren mucha soledad y buscan que alguien los vea

En cuanto a la familia lo importante –destaca- “no es culpar ni delegar responsabilidades, sino acompañar a la escuela y, sobre todo, trabajar a la par, generando redes”. Recordó las tres preguntas clásicas pero erradas, según la famosa Pilar Sordo, que realizan los padres a los hijos cuando llegan de la escuela: ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Tenés tarea? “No hagamos que los chicos nos contesten bien, nada, no- dice-. Tengamos un diálogo abierto, preguntemos cómo te fue en tal clase con tal profesor. Nos sentemos un rato a verlos como juegan en los videojuegos, veamos con quiénes hablan, cómo los tratan, nos involucremos. Quizás la primera vez nos corran, pero si empezamos a conocer sus códigos sin juzgarlos nos van a aceptar”, propone.