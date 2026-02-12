¿Eyacular más seguido baja el riesgo de cáncer de próstata? La respuesta científica

Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard, publicado en la revista European Urology, realizó el seguimiento de más de 31.000 hombres durante 18 años. Los resultados indicaron que quienes reportaron 21 o más eyaculaciones mensuales presentaron aproximadamente un 20% menos de riesgo de desarrollar cáncer de próstata en comparación con quienes registraron entre 4 y 7 por mes. El efecto observado se vinculó principalmente a tumores de bajo riesgo.