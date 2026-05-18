Cuando el “STOP” deja de funcionar

También puede verse en ámbitos educativos: docentes que incumplen horarios o responsabilidades básicas, alumnos que exigen situaciones imposibles más allá de sus legítimos derechos, padres que desautorizan permanentemente la autoridad escolar o instituciones que muchas veces prefieren evitar conflictos antes que hacer cumplir reglamentos. Poco a poco, se instala la idea de que toda norma puede negociarse, relativizarse o directamente incumplirse. Y Tucumán tampoco está ajeno a esta realidad. Resulta preocupante observar cómo incluso en ámbitos que deberían ser ejemplo de institucionalidad y formación ética aparecen conductas que transmiten exactamente el mensaje contrario. Cuando un rector universitario considera que puede presentarse nuevamente a un mandato aun sabiendo que existen regulaciones que lo impedirían, el problema trasciende a una persona o a una elección puntual. Lo grave es el mensaje cultural que se transmite. Porque si en una casa de altos estudios -espacio destinado a formar profesionales, ciudadanos y dirigentes- las normas pueden interpretarse según conveniencias personales, ¿qué puede esperarse luego en otros estamentos sociales? ¿Con qué autoridad moral puede exigirse respeto por reglamentos, leyes o límites si quienes ocupan posiciones de conducción son los primeros en buscar excepciones para sí mismos?