¡Stop!: el desafío de criar lento

- Me acuerdo cuando salieron los 1.5X y posteriormente a 2X. Dije 'guau, qué locura'. Hoy, me encuentro usándolos la mayoría de las veces. El sistema nos va llevando. Pero siempre tenemos la opción de salirnos. Aunque lamentablemente no podemos manejar la sociedad en la que vivimos, sí podemos tratar de hacerla lo más amena posible.