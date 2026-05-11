¿Qué cosa es el tan trillado “derecho internacional”?

Esa “falta” que advierte Alberdi se subsanó (no tanto, en rigor, a la vista de la realidad) con la Corte Penal Internacional (CPN) creada el 17 de julio de 1998 como derivación del “Protocolo de Roma”, y en vigor desde el 1 de julio de 2002 para juzgar a individuos responsables de los crímenes más graves de trascendencia internacional (genocidio, guerra, lesa humanidad, etc.) cuando los Estados nacionales no lo hagan. No hay que dejar de lado, para dimensionar la real posibilidad de la CPI de actuar, que Donald Trump la acusó de abusar de su poder por acciones contra Estados Unidos e Israel. Las órdenes de arresto contra el premier israelí Benjamin Netanyahu originaron, por su parte, una respuesta: la Corte es “inmoral” y “antisemita” (un clásico argumento).