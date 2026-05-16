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Hoy, en Tucumán: los Fabulosos Cadillacs siempre hablan en presente

Sr. Flavio justifica 40 años de trayectoria con las ideas de la perseverancia y la hermandad de la banda. Un show en el Palacio de los Deportes.

REGRESO A TUCUMÁN, Los Fabulosos Cadillacs cerrarán esta noche un largo período sin tocar en la provincia, con un recorrido por su discografía. REGRESO A TUCUMÁN, Los Fabulosos Cadillacs cerrarán esta noche un largo período sin tocar en la provincia, con un recorrido por su discografía.
Hace 3 Hs

Cuando el disco “Bares y fondas” comenzó a sonar en 1986, Los Fabulosos Cadillacs tenían apenas un año de historia y cabalgaban sobre “Yo quiero morirme acá”, “Basta de llamarme así”, “Galápagos” y “Silencio hospital”. Hace una década sacaron su última grabación de estudio, “La salvación de Solo y Juan”. y ahora tienen sobre sus espaldas la recopilación “En vivo en el Zócalo de México”. De una punta a la otra, acumulan 16 álbumes, premios MTV, Gardel, Konex y Grammy y una trayectoria que la proyecta como banda latinoamericana de referencia en la fusión del ska con ritmos caribeños, que indican a bailar pero con canciones que abordan lo que pasa en la sociedad en cada contexto.

Luego de tiempo de no tocar en Tucumán, esta noche regresará al Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio, que abrirá sus puertas a las 20 para que el show comience dos horas después.

Flavio Cianciarulo (Sr. Flavio) calentó la previa en un diálogo con LA GACETA que ofició de repaso de la historia del grupo y de invitación a quienes los siguen, en reivindicación de un estilo propio sin distinción de edad.

- Después de 40 años de trayectoria, ¿qué sienten que sigue manteniendo viva la esencia de la banda arriba del escenario?

- Son muchos factores, algunos que entendemos y otros que escapan a nuestro entendimiento. Creo que es continuidad, perseverancia y sobre todo haber permanecido hermanados. Nos gusta tocar juntos, eso se nota, no se falsea ni se miente, nos divertimos y eso repercute en nuestra música. Los que desconocemos son los que tenemos que agradecer a la gente, que es la que te pone en el lugar que estás. Es un privilegio que atraviesa distintas generaciones.

Los Fabulosos Cadillacs en Tucumán: se agotaron las entradas para el show del 16 de mayo

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- Tucumán los recibe nuevamente después de muchos años. ¿Qué recuerdos tienen de anteriores shows en la provincia y qué esperan encontrarse ahora?

- Es muy gratificante tocar en nuestro país y es una alegría inmensa volver a Tucumán. Vinimos hace muchísimos años, tenemos muchas ganas de actuar con este concierto que llevamos por toda América Latina y Europa. Serán muchas canciones en vivo.

- En una época donde muchos consumen música de manera fragmentada, ¿cómo explican esa conexión que atraviesa edades y contextos tan distintos?

- A veces es lindo no explicarse ciertas cosas, es un vicio periodístico esa pregunta. No se debe racionalizar todo, nos ocurre y es algo mágico que el público se renueve.

- Sus canciones siempre mezclaron fiesta, crítica social y mirada latinoamericana. ¿Creen que hoy esas letras resignifican cosas distintas frente al contexto actual de la región?

- Nuestros temas hablan de todo lo que queremos decir en cada momento en que lo hacemos y eso es lo válido. Hablamos de lo que se ve y de lo que no se ve. Me gusta decir que hacemos músic bailable: escucho de todo, desde punk rock hasta jazz y mucho bailable, que puede ser toda. Alguna vez un maestro de Inglaterra, Paul Weller, dijo que lo mejor era mezclar esos ritmos con una letra fuerte y con contenido testimonial. Somos una banda abierta a distintas influencias.

- La banda atravesó cambios musicales muy fuertes desde el ska de los comienzos hasta discos más experimentales. ¿Qué etapa sienten que fue la más arriesgada artísticamente?

- Una época es la evolución de otra y así, es un camino que nos gustó tomar. Vamos incorporando cosas antes que dejarlas de lado. La mayoría de las bandas de ska que endiosábamos, en un momento abrieron el juego. Otras siguieron con esos sonidos. Lo experimental fue una necesidad en algún momento de nuestras vidas creativas y musicales. No fue nuestra característica al principio, sino que se fue incluyendo y nos trajo mucho placer. Todas las etapas tienen su gusto, su valor con más o menos riesgo.

Los Fabulosos Cadillacs llegan a Tucumán: ¿cuándo será el show y cuánto salen las entradas?

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- ¿Cómo viven internamente esta gira aniversario?

- Estamos felices de vivir este presente con la convocatoria que tenemos. Cuando pasaron tantos años tocando te convertís en una banda legendaria por el hecho de permanecer con la misma formación, cuando hay otras que no pueden perdurar; algunas el éxito las destruye y a otras, le pasa lo contrario.

- ¿Hay algo de nostalgia o sienten que Los Cadillacs siguen funcionando más como una banda del presente que del recuerdo?

- Ambas cosas y muchas más también. Cuando transitás por tantos años de tocar, inexorablemente te transformás en una pieza de museo, pero a mismo tiempo tenemos un show muy activo y la correspondencia del público joven nos indica que algo de actual tenemos. Pero somos gente grande que hemos soportado muchas turbulencias, pero nos queremos y somos hermanos que compartimos una vida entera.

- Si tuvieras que elegir una canción del repertorio que mejor represente estos 40 años de historia, ¿cuál sería y por qué?

- Le reservo esa pregunta al público, para que elija y responda. A mí todas me gustan en sus distintos matices, formas y colores. Me resisto a elegir una que nos represente, la gente sí podrá hacerlo.

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