La ola ricotera y Fito el mismo fin de semana

No pasó tanto tiempo desde el último show que brindó Fito Páez en Tucumán. Fue en noviembre de 2023, cuando los 30 años de “El amor después del amor” proporcionaban la excusa perfecta para una gira. Ahora el tour se llama “Sale el Sol” y promete “versiones inéditas de sus temas más emblemáticos”. La fecha confirmada es el domingo 11 de octubre, nuevamente en Central Córdoba. Las entradas salen a la venta esta semana.
Por esas alquimias propias de fechas y agendas, generalmente inmanejables desde estos pagos, para ese fin de semana se está gestando otra convocatoria multitudinaria. El sábado 10 tocarán en el hipódromo Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, herederos de la masividad ricotera y siempre listos para regalar alguna sorpresa, como las apariciones del Indio Solari desde una pantalla.
Gabriel Fulgado se llevó con él una de las anécdotas más jugosas de su vastísima carrera como productor, cuando tenía cerrado el show de Patricio Rey en Tucumán y pasaron cosas que lo dejaron en la cuneta. La cuestión es que lo más cerca que anduvo el Indio de estos lares fue por Salta. Nobleza obliga: Skay siempre se acordó de Tucumán; de hecho volverá el 9 de mayo para tocar en el Palacio de los Deportes.
LA GACETA informó con detalles el domingo pasado sobre la crisis que atraviesa el sector del entretenimiento, con una caída violenta y preocupante de la venta de entradas, sin distinción de géneros ni de escenarios. Sólo los consagrados suelen escapar a esta malaria.