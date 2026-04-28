La ola ricotera y Fito el mismo fin de semana

Gabriel Fulgado se llevó con él una de las anécdotas más jugosas de su vastísima carrera como productor, cuando tenía cerrado el show de Patricio Rey en Tucumán y pasaron cosas que lo dejaron en la cuneta. La cuestión es que lo más cerca que anduvo el Indio de estos lares fue por Salta. Nobleza obliga: Skay siempre se acordó de Tucumán; de hecho volverá el 9 de mayo para tocar en el Palacio de los Deportes.