El ajedrez de Xi ante un Trump seducido por la paridad: ¿Es China el nuevo igual de EE.UU.?

Resumen para apurados
- Xi Jinping recibió a Donald Trump en Pekín para redefinir la relación bilateral bajo un marco de estabilidad estratégica, buscando gestionar la rivalidad entre potencias globales.
- El encuentro en el antiguo centro imperial simbolizó una paridad selecta. Xi empleó una táctica de gestión de conflictos inspirada en Mao para administrar la competencia con EE.UU.
- Pese a los elogios y acuerdos, persiste una desconfianza profunda. Informes militares advierten que China ya es el competidor más formidable de la historia moderna para EE.UU.
En la penumbra de los jardines de Zhongnanhai, el antiguo epicentro imperial de Pekín, Xi Jinping desplegó una coreografía de poder diseñada para un solo espectador: Donald Trump. Un micrófono abierto captó al estadounidense preguntando si solía recibir a muchos líderes en ese sitio sagrado. "Muy raramente", respondió Xi con parsimonia, "solo Putin estuvo aquí". El mensaje era implícito pero letal: Trump no era un visitante más, era el par de una nueva era.
La cumbre en Pekín marcó un hito simbólico. Mientras Trump revivía su vieja obsesión con el "G-2" -esa idea de que dos hombres fuertes pueden repartirse el mundo sin mediadores-, Xi instalaba un concepto más pragmático: la “estabilidad estratégica constructiva”.
No es una búsqueda de paz, sino una gestión de la rivalidad inspirada en la "guerra prolongada" de Mao; una táctica para administrar el conflicto mientras las condiciones de poder giran a favor de China.
Sin embargo, detrás de las rosas y los elogios, la desconfianza es total. Mientras Trump celebraba acuerdos comerciales en Truth Social, los informes de la corporación RAND advertían que China ya es el "competidor militar más formidable" de la historia moderna de EE.UU., habiendo triplicado su capacidad logística y consolidado una fuerza aérea de quinta generación.