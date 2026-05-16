El ajedrez de Xi ante un Trump seducido por la paridad: ¿Es China el nuevo igual de EE.UU.?

En la penumbra de los jardines de Zhongnanhai, el antiguo epicentro imperial de Pekín, Xi Jinping desplegó una coreografía de poder diseñada para un solo espectador: Donald Trump. Un micrófono abierto captó al estadounidense preguntando si solía recibir a muchos líderes en ese sitio sagrado. "Muy raramente", respondió Xi con parsimonia, "solo Putin estuvo aquí". El mensaje era implícito pero letal: Trump no era un visitante más, era el par de una nueva era.