Visita de Trump a China: bienvenida con flores para una diplomacia dura

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Donald Trump llegó a Pekín junto a un grupo de directivos de grandes empresas con el objetivo de pedir a su homólogo Xi Jinping que “abra” el mercado chino a los negocios estadounidenses, en su primera cumbre bilateral desde 2017. Al bajar del Air Force One, el republicano levantó el puño en señal de victoria. En la pista lo recibieron con flores, una alfombra roja y 300 jóvenes con uniformes blancos gritando “welcome” (bienvenido).