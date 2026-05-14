Una familia tipo necesitó más de $1,4 millones en abril para no caer bajo la línea de pobreza

Resumen para apurados
- El Indec informó este jueves que una familia tipo en Argentina necesitó $1.469.768 en abril para no ser pobre, debido al incremento del 2,5% en el costo de bienes y servicios.
- La Canasta Básica Total y la Alimentaria subieron por debajo de la inflación del 2,6%. En el primer cuatrimestre, el costo de vida esencial acumuló un alza superior al 12%.
- Aunque las canastas desaceleraron su suba mensual, la variación interanual llega al 32,4%. El impacto varía por región, siendo más costoso en la Patagonia que en el norte del país.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este jueves los valores actualizados de las canastas básicas correspondientes a abril y confirmó que una familia tipo necesitó ingresos por al menos $1.469.768 para no ser considerada pobre en la Argentina.
El dato surge de la evolución de la Canasta Básica Total (CBT), que mide el costo de los bienes y servicios esenciales para cubrir las necesidades de un hogar. Según el organismo, el indicador registró una suba del 2,5% en abril, por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,6%.
De esta manera, un hogar cuyos ingresos no alcanzaron ese monto durante el cuarto mes del año quedó técnicamente por debajo de la línea de pobreza.
Por otra parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de indigencia y contempla únicamente los productos necesarios para la alimentación mínima, aumentó 1,1% en abril y alcanzó un valor de $665.053.
Eso significa que una familia tipo necesitó contar al menos con ese ingreso mensual para cubrir exclusivamente sus necesidades alimentarias. Quienes no llegaron a ese nivel quedaron bajo la línea de indigencia.
El informe oficial marcó además que tanto la CBT como la CBA tuvieron incrementos inferiores al Índice de Precios al Consumidor durante abril. Sin embargo, en el acumulado del año muestran una evolución similar a la inflación general.
De acuerdo con los datos del Indec, la Canasta Básica Total acumuló un aumento del 12,3% en el primer cuatrimestre de 2026. En diciembre del año pasado el valor era de $1.308.723 y en abril escaló hasta $1.469.768.
En el caso de la Canasta Básica Alimentaria, el incremento acumulado fue levemente superior. Pasó de $589.510 en diciembre a $665.053 en abril, lo que representa una suba del 12,8%.
La coincidencia también se da en la comparación interanual. Tanto la inflación como las dos canastas registraron una variación acumulada del 32,4% entre abril de 2025 y abril de 2026.
Como ocurre cada mes, el Indec también difundió los valores correspondientes a distintos tipos de hogares, teniendo en cuenta que el costo de vida varía según la composición familiar.
El ejemplo utilizado habitualmente para calcular la “familia tipo” corresponde a un hogar integrado por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años.
Sin embargo, para un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años, la Canasta Básica Total fue de $1.170.106 durante abril, mientras que la Canasta Básica Alimentaria alcanzó los $529.460.
Eso implica que ese grupo familiar necesitó casi $300.000 menos que una familia tipo de cuatro integrantes para cubrir sus gastos esenciales.
En contraste, el costo de vida fue mayor para un hogar de cinco personas integrado por un hombre y una mujer de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años. En ese caso, la Canasta Básica Alimentaria llegó a $699.490 y la Canasta Básica Total alcanzó los $1.545.872.
El informe del Indec también aclaró que existen diferencias significativas entre las distintas regiones del país. Aunque las cifras difundidas corresponden al Gran Buenos Aires, el organismo remarcó que los precios de los alimentos presentan fuertes variaciones según la zona.
En general, los costos suelen ser más elevados en la Patagonia y más bajos en el norte argentino, lo que genera diferencias importantes en el costo de vida entre una región y otra.