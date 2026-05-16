El fin de la lógica inflacionaria y un nuevo desafío para las empresas

Después de muchos años en los que la inflación condicionó prácticamente todas las decisiones empresariales, la economía argentina empieza a entrar en una etapa distinta. Con una desaceleración inflacionaria gradual, comienzan a sincerarse costos, precios, márgenes y estructuras que durante mucho tiempo permanecieron distorsionadas por la dinámica inflacionaria.
Y ese cambio no es menor. Porque durante años muchas empresas aprendieron a operar en una lógica donde la inflación funcionaba, en cierta forma, como un mecanismo que ocultaba ineficiencias, corregía desfasajes de precios o incluso sostenía rentabilidades difíciles de explicar desde la productividad o la competitividad real.
Hoy ese escenario empieza a modificarse.
En un contexto donde los precios comienzan a estabilizarse y el mercado se vuelve más competitivo, muchas compañías descubren que ya no alcanza simplemente con trasladar costos, financiarse con inflación o sostener estructuras poco eficientes. La rentabilidad empieza a depender nuevamente de variables más genuinas: productividad, gestión, tecnología, organización y capacidad de adaptación.
Para las empresas, este contexto tiene algo particular. No se trata simplemente de atravesar una crisis o aprovechar un ciclo de crecimiento. Se trata de interpretar un momento de transición.
Y los períodos de transición suelen ser especialmente exigentes. Porque cuando la inflación pierde protagonismo como mecanismo que “acomoda” desequilibrios, empiezan a verse con más claridad las fortalezas y debilidades reales de cada organización.
En este nuevo escenario, muchas compañías vuelven a poner el foco en temas que durante años quedaron relegados por la urgencia: estructura de costos, eficiencia operativa, profesionalización, financiamiento, tecnología, procesos internos y desarrollo de equipos.
En Tucumán, este proceso empieza a sentirse especialmente en empresas familiares y pequeñas y medianas empresas (PyME) que buscan adaptarse a un entorno más competitivo. Durante mucho tiempo, el esfuerzo estuvo puesto principalmente en sostener la operación: administrar inflación, renegociar precios, cubrir capital de trabajo y convivir con reglas cambiantes. Ahora comienza a emerger otra necesidad: prepararse para competir en un contexto donde la eficiencia empieza a tener nuevamente un rol central.
Eso obliga a revisar modelos de negocio, estructuras internas y formas de gestión. También implica entender que muchas ventajas competitivas tradicionales empiezan a modificarse y que la capacidad de adaptación será cada vez más determinante.
Pero además aparece otro desafío silencioso que muchas veces queda postergado: la continuidad de las empresas familiares. Según un reciente informe de La Nación, solo tres de cada 10 empresas familiares logran sobrevivir al recambio generacional.
La estadística refleja una realidad frecuente en Argentina: empresas muy valiosas desde lo operativo y comercial, pero que muchas veces no logran profesionalizar a tiempo sus procesos de decisión, sucesión y gobierno interno. Y en un contexto donde la competitividad empieza a reemplazar a la lógica inflacionaria como principal condicionante del negocio, esas debilidades quedan todavía más expuestas.
Nuevos escenarios
Durante años, muchas compañías familiares crecieron sostenidas principalmente por el empuje de sus fundadores. Sin embargo, cuando las organizaciones empiezan a enfrentar escenarios más competitivos y complejos, ya no alcanza solamente con la experiencia o el conocimiento intuitivo del negocio. Empiezan a ser necesarios procesos más ordenados, roles más claros, planificación y formación de nuevos líderes.
En distintos encuentros empresariales realizados recientemente en Tucumán, muchos referentes coincidieron justamente en ese punto: las organizaciones necesitan cada vez más líderes que entiendan el negocio integralmente y puedan acompañar procesos de transformación. Y entender al cliente es central, porque puede cambiar constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo
Ese tipo de miradas refleja un cambio importante. La nueva generación empresarial ya no discute únicamente crecimiento o rentabilidad. También empieza a discutir profesionalización, cultura organizacional, tecnología, gobierno corporativo y continuidad.
En paralelo, comienzan a aparecer oportunidades para quienes logren anticiparse a este nuevo contexto. La mayor apertura económica, el avance de reformas orientadas a la desregulación y herramientas como el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) generan expectativas de nuevas inversiones y mayor dinamismo en determinados sectores. Aunque todavía existen incertidumbres, empieza a consolidarse un escenario donde las empresas más ordenadas, eficientes y profesionalizadas pueden encontrar oportunidades de crecimiento.
Porque en una economía donde la inflación deja de ser el eje que ordena -o desordena- todas las decisiones, las empresas vuelven a enfrentarse con su verdadera capacidad competitiva.