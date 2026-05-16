El fin de la lógica inflacionaria y un nuevo desafío para las empresas

En Tucumán, este proceso empieza a sentirse especialmente en empresas familiares y pequeñas y medianas empresas (PyME) que buscan adaptarse a un entorno más competitivo. Durante mucho tiempo, el esfuerzo estuvo puesto principalmente en sostener la operación: administrar inflación, renegociar precios, cubrir capital de trabajo y convivir con reglas cambiantes. Ahora comienza a emerger otra necesidad: prepararse para competir en un contexto donde la eficiencia empieza a tener nuevamente un rol central.