Una economía que crece por sectores y no por capas: la Argentina de los dos pisos

Salarios

Los salarios reales siguen siendo la variable que más preocupa desde el punto de vista del bienestar. En los últimos seis meses, los salarios privados formales cayeron un 3,6% en términos reales medidos contra el IPC y un 6,7% frente a la canasta básica total. Los salarios públicos retrocedieron un 5,9% real en el mismo período y acumulan una pérdida del 18,3% desde diciembre de 2023. El peso de esa compresión salarial se traduce directamente en la demanda de consumo masivo. Las ventas en supermercados cayeron un 2,1% interanual en el primer bimestre y un 11% acumulado desde el inicio de la gestión; las ventas minoristas de pymes retrocedieron un 3,6% en el primer trimestre; y las ventas de alimentos y bebidas que releva la CAME se contrajeron un 5,1% en el mismo período. Que el 31,6% de los hogares encuestados declare que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos del mes y que solo el 3,85% pueda ahorrar algo es la expresión más directa del impacto de esa compresión sobre la vida cotidiana. A esa presión sobre el ingreso disponible se suma el efecto de la apreciación del tipo de cambio real sobre la competitividad de los sectores transables. El tipo de cambio real multilateral muestra hoy una apreciación del 19,3% respecto de septiembre de 2025, del 26,7% al promedio histórico de los últimos 26 años y del 10,1% incluso respecto del cierre de 2025. El tipo de cambio bilateral frente al dólar acumula una apreciación del 21% desde septiembre. Esa revaluación abarata las importaciones y comprime la competitividad de la producción local en los sectores que compiten con bienes externos, lo que explica en parte la caída de la industria y el comercio. El dilema de política es conocido: una depreciación mejoraría la competitividad pero agravaría la inflación, justo cuando el proceso desinflacionario todavía no se consolidó.