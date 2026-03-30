Crisis laboral: caen los salarios, los pobres trabajan más horas y los cuentapropistas buscan empleo formal

Lo que durante meses se percibía como un problema contenido comienza a manifestarse con mayor intensidad. La situación del mercado laboral muestra señales de deterioro en múltiples frentes: aumenta el desempleo, crece la cantidad de trabajadores pobres y se profundiza la dificultad de acceder a empleos formales. En ese contexto, los salarios volvieron a quedar por detrás de la inflación en enero, acentuando la pérdida de poder adquisitivo y su impacto en la economía general.