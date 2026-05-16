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En Tucumán, dos ingenios ya molieron 112.500 toneladas de caña

Se produjeron 2.939 toneladas de azúcar y casi 3 millones de litros de alcohol.

En Tucumán, dos ingenios ya molieron 112.500 toneladas de caña
Hace 5 Hs

En Tucumán, el ingenio La Florida inició su molienda el 6 de mayo, mientras que el ingenio Cruz Alta comenzó el 11 de mayo. En conjunto, hasta el 14 de mayo ambas plantas molieron 112.564 toneladas de caña bruta y han producido 2.939 toneladas de azúcar físico, que incluye blanco y crudo.

Con respecto a la campaña de alcohol 2026 también dio inicio con la producción de la destilería del ingenio La Florida, que se encuentra elaborando 2.918.442 litros de alcohol. En cuanto a la producción de alcohol, en los ingenios de la región aún continúa el proceso de destilación 2025: las plantas utilizan melaza y azúcares obtenidos de la molienda de ese año.

En Tucumán, el avance de la campaña continúa con el ingenio Leales, hidratando y deshidratando alcohol. En conjunto con las destilerías que ya finalizaron su actividad, se han producido 362.833.748 litros de alcohol hidratado. Del total de alcohol hidratado producido se han deshidratado 303.438.684 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o “bioetanol”).

A la fecha varios ingenios se preparan para iniciar la zafra 2026 y continúan celebrando las tradicionales misas de bendición de frutos. Se espera que inicien sus tareas de molienda durante las próximas semanas, siempre que las condiciones climáticas lo permitan

Este arranque de la zafra 2026 marca un paso en la economía regional, con expectativas de crecimiento sostenido en la producción.

El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán publica todos los días el parte productivo de la zafra con la información que recibe a diario de los 19 ingenios de Tucumán, Salta y Jujuy, mediante el sistema web.

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