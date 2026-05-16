En Tucumán, dos ingenios ya molieron 112.500 toneladas de caña

Con respecto a la campaña de alcohol 2026 también dio inicio con la producción de la destilería del ingenio La Florida, que se encuentra elaborando 2.918.442 litros de alcohol. En cuanto a la producción de alcohol, en los ingenios de la región aún continúa el proceso de destilación 2025: las plantas utilizan melaza y azúcares obtenidos de la molienda de ese año.