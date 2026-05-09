Limón: temperatura, lluvias y radiación solar impactaron con fuerza sobre la campaña

El manejo nutricional y fitosanitario, entre otros aspectos, definen los niveles productivos y la calidad de la fruta; sin embargo, estos están en última instancia condicionados por las variables meteorológicas. “Si bien los productores realizaron tratamientos fitosanitarios adecuados y la calidad de la fruta se consideraba muy buena, desde mediados de diciembre y durante enero y febrero, en la mayoría de los casos no se pudieron respetar los intervalos necesarios entre aplicaciones, lo que afectó su efectividad”, dijo. Y añadió que hoy la presión de plagas y enfermedades es alta. Se destaca la presencia de trips de las orquídeas en la zona sur, sumada a la presión de melanosis y enfermedades cuarentenarias en la región. En este contexto, la calidad de la fruta marcará el rumbo de la presente campaña.