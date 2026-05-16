Es el momento para eliminar la quema de caña

Se sabe que el uso del fuego en el sector agropecuario representa un riesgo para el ambiente circundante, debido a los daños provocados en la calidad del aire, en la pérdida de biodiversidad y en el empobrecimiento de los suelos de cultivo. A raíz de ello, esta práctica debe ser eliminada, porque aun cuando esté bien manejada existirá siempre el daño ambiental. Y si encima no es bien llevada, puede terminar en un incendio mayor, con drásticos daños.