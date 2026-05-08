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Más del 64% de los comercios registró caída en ventas y casi el 80% reportó rentabilidad baja o nula en la capital

Un informe de la Cámara de Comercio reflejó una retracción del consumo entre enero y abril, junto con crecientes dificultades de los comerciantes para cubrir sus costos operativos.

Comercios apelan a ofertas, descuentos, facilidades de pago y liquidaciones para sostener las ventas en un contexto de retracción del consumo. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO Comercios apelan a ofertas, descuentos, facilidades de pago y liquidaciones para sostener las ventas en un contexto de retracción del consumo. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán informó que el 64% de los locales registró caídas en ventas y el 80% tuvo rentabilidad baja o nula entre enero y abril de 2026.
  • El 57% de los negocios cubrió apenas parte de sus costos. Aunque el 85% de los clientes usa pagos digitales, la mayoría de los locales aún carece de canales de venta online formal.
  • La entidad advierte riesgos de cierre por la presión de costos. Urge profesionalizar la estrategia digital y ajustar la gestión ante la persistente retracción del consumo local.
Resumen generado con IA

El sector comercial local atraviesa un escenario de fuerte complejidad durante el primer cuatrimestre de 2026, marcado por una caída generalizada en las ventas, baja rentabilidad y crecientes dificultades para sostener los costos operativos, en un contexto atravesado por la retracción del consumo.

De acuerdo con el último informe de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán (CCSMT), el 64,3% de los comercios relevados reportó una disminución en sus ventas durante el período analizado. En contraste, apenas un 7,1% indicó haber registrado un incremento, mientras que el 28,6% señaló que su nivel de ventas se mantuvo estable.

El estudio, denominado "Panorama Comercial para el período enero-abril de 2026", también expuso un deterioro en la rentabilidad de la actividad. El 42,9% de los encuestados aseguró haber tenido una rentabilidad nula, mientras que el 35,7% la calificó como baja. Solo el 21,4% manifestó haber alcanzado una rentabilidad media.

La presión sobre la estructura de costos aparece como otro de los factores que profundizan la crisis. Según el informe, el 57,1% de los negocios solo logró cubrir de manera parcial sus costos operativos, entre ellos alquileres, salarios e impuestos, mientras que un 14,3% directamente no consiguió afrontarlos.

En paralelo, el estudio detectó una consolidación en el cambio de hábitos de consumo en materia de pagos. El 85,7% de los clientes utiliza principalmente transferencias o medios digitales para concretar sus compras, frente a un 14,3% que continúa operando mayormente con efectivo.

A eso se suma que, a pesar de la fuerte presencia en redes sociales, el 57,1% de los comercios no cuenta con un canal de venta "on line" formal, limitando su alcance al público físico.

Los datos reflejan un panorama desafiante para la actividad comercial, con un consumo debilitado, márgenes de rentabilidad reducidos y mayores exigencias para sostener la operación diaria de los negocios, pese al avance sobre la tecnología como alternativa de ventas.

El comercio local se encuentra en una encrucijada, aducen en la Cámara de Comercio. "Si bien los locales han demostrado agilidad para adoptar medios de pago digitales, la falta de canales de venta 'on line' y la presión de los costos operativos ponen en riesgo su continuidad. La profesionalización de la estrategia digital y una gestión de costos más rigurosa son pilares fundamentales para navegar el actual contexto de retracción económica", concluyó el informe. 

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