Más del 64% de los comercios registró caída en ventas y casi el 80% reportó rentabilidad baja o nula en la capital

El comercio local se encuentra en una encrucijada, aducen en la Cámara de Comercio. "Si bien los locales han demostrado agilidad para adoptar medios de pago digitales, la falta de canales de venta 'on line' y la presión de los costos operativos ponen en riesgo su continuidad. La profesionalización de la estrategia digital y una gestión de costos más rigurosa son pilares fundamentales para navegar el actual contexto de retracción económica", concluyó el informe.