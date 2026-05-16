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Creció casi el 54% la venta de carne bovina al exterior

El porcentaje de incremento se registró durante el primer trimestre de 2026, por un total de U$S 1.028 millones. Acuerdo con EEUU.

Creció casi el 54% la venta de carne bovina al exterior
Hace 6 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que la exportación de carne bovina creció el 53,95% en valor durante el primer trimestre de 2026, por un total de U$S 1.028 millones; y un 17,08% en volumen, con 199.658 toneladas equivalentes res con hueso, según información elaborada por la Coordinación de Análisis Pecuario de la Dirección Nacional de Producción Ganadera, sobre la base de datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El precio de la tonelada equivalente res con hueso creció un 31,48% en ese período, alcanzando los U$S 5.149. Cabe destacar que crecieron los envíos a EEUU, superando las 20.000 toneladas, fruto de los acuerdos de cooperación que la Argentina firmó en febrero. El resto de los destinos fueron China, Israel, la Unión Europea y Chile.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
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