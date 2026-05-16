Investigaciones de la Eeaoc buscan dar valor agregado a subproductos de industrias locales

Silvana Guerrero, CEO y organizadora de Tucumán Impacta, explicó que el espacio busca mostrar acciones sociales y ambientales concretas, promoviendo la construcción colectiva entre instituciones, Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y profesionales comprometidos con el desarrollo territorial. Además, presentó a las expositoras y coordinó el conversatorio. “Tucumán Impacta Inmersivo nace con cuatro objetivos claros: visibilizar experiencias reales de desarrollo en territorio, con proyectos que ya están transformando la matriz productiva y social de Tucumán; promover la articulación entre sectores, conectando investigadores, empresas, Estado y organizaciones civiles; impulsar una mirada integral del crecimiento, donde la innovación, la inclusión y la sostenibilidad sean parte de la misma agenda; y fortalecer vínculos institucionales y productivos, generando redes de colaboración que trasciendan el evento”, explicó.