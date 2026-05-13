Cumbre de alto voltaje en Beijing: Trump y Xi buscan un equilibrio entre la guerra en Irán y la tregua comercial

En su primer viaje a China desde 2017, el presidente Donald Trump aterrizó hoy en Beijing con una agenda cargada de urgencias. El mandatario republicano busca capitalizar su relación personal con Xi Jinping para destrabar el acceso de empresas estadounidenses al mercado chino, mientras la sombra del conflicto bélico con Irán y la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz condicionan el diálogo.