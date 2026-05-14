Secciones
DeportesFútbol

El plantel de Atlético vivió una jornada diferente con fútbol informal y muchas risas en Ojo de Agua

Lejos de la intensidad táctica, jugadores, cuerpo técnico y auxiliares compartieron un partido recreativo en el complejo para fortalecer la unión del grupo.

BUENA ONDA. El plantel de Atlético vivió una jornada distendida en el complejo Ojo de Agua, previo a la preparación intensa de cara al duelo con Talleres por Copa Argentina. BUENA ONDA. El plantel de Atlético vivió una jornada distendida en el complejo Ojo de Agua, previo a la preparación intensa de cara al duelo con Talleres por Copa Argentina.
Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • El plantel de Atlético Tucumán realizó un partido informal en el predio Ojo de Agua para fortalecer la unión grupal previo al duelo por Copa Argentina ante Talleres de Córdoba.
  • Tras la práctica matutina, jugadores y auxiliares compartieron un encuentro recreativo de 17 contra 17 que priorizó el humor y la camaradería sobre la exigencia táctica habitual.
  • Estas jornadas de distensión buscan consolidar la cohesión interna y reducir el estrés, factores críticos para sostener el rendimiento deportivo en la alta competencia profesional.
Resumen generado con IA

La buena energía fue la protagonista en el complejo Ojo de Agua, donde el plantel de Atlético Tucumán vivió una jornada diferente luego de la exigente sesión de entrenamiento matutino. Lejos de la intensidad habitual de la preparación física y táctica, el cierre del día encontró a jugadores, cuerpo técnico y auxiliares compartiendo un partido informal de fútbol que dejó en evidencia el buen clima interno del grupo.

La iniciativa surgió de manera espontánea y rápidamente se organizó un encuentro recreativo con dos equipos de 17 integrantes cada uno, divididos entre chalecos rosado-blanco y chalecos azules. El objetivo fue claro: distender, aflojar tensiones y fortalecer la convivencia en un ambiente distendido.

El partido, cargado de humor y complicidad, tuvo todos los condimentos de un clásico informal dentro de un plantel profesional. Las risas, los festejos exagerados de los goles y las habituales “cargadas” entre compañeros fueron una constante a lo largo del juego, que se disputó sin demasiadas exigencias tácticas pero con el entusiasmo propio de cualquier competencia.

En lo estrictamente futbolístico, el resultado favoreció al equipo de chalecos rosado-blanco, que terminó imponiéndose en un encuentro donde lo menos importante fue el marcador. Más allá del triunfo, la jornada dejó postales de camaradería y participación activa de todos los presentes.

Uno de los puntos llamativos del partido fue la actuación del médico del plantel, Juan Pablo Rojano, quien se destacó defendiendo el arco de su equipo con intervenciones que despertaron aplausos y bromas de sus compañeros. Su desempeño fue uno de los aspectos más comentados de la jornada recreativa.

También dijeron presente el masajista Eduardo “Peluche” Quinteros, el utilero Marcelo Albrecht y el preparador físico Kenshi Omar Piccoli, quienes no dudaron en sumarse a la actividad y compartir el campo de juego junto a los futbolistas del plantel profesional.

Entre los jugadores que participaron se encontraban Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Tomás Durso, Clever Ferreira, Franco Nicola, Javier Domínguez, Lautaro Godoy, Ignacio Galván, Renzo Tesuri, Axel Segovia, Kevin Ortiz, Nicolás Lamendola y Luciano Vallejo, entre otros integrantes del grupo.

Más allá del resultado y de las acciones dentro del campo improvisado, la jornada dejó una imagen positiva de cohesión grupal. Este tipo de actividades, cada vez más frecuentes en la rutina de los planteles profesionales, contribuyen a reforzar los vínculos internos y a generar un clima de trabajo más distendido, clave en la convivencia diaria de un equipo de alto rendimiento. (Producción periodística: Carlos Oardi.) 

Temas Leonel Di PlácidoNicolás LaméndolaRenzo TesuriFranco NicolaTomás DursoKevin OrtizIgnacio GalvánClever Ferreira
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El futsal de Atlético emuló la hazaña de Quito: camisetas de la Selección, victoria heroica y pase a semis del Nacional

El futsal de Atlético emuló la hazaña de Quito: camisetas de la Selección, victoria heroica y pase a semis del Nacional

Atlético Tucumán venció a Barracas y se mantiene a tiro de los puestos de clasificación en Reserva

Atlético Tucumán venció a Barracas y se mantiene a tiro de los puestos de clasificación en Reserva

El particular pedido de Falcioni que cambió la rutina del plantel de Atlético Tucumán

El particular pedido de Falcioni que cambió la rutina del plantel de Atlético Tucumán

Hizo inferiores en Boca, fue capitán de la Reserva y hoy vive un sueño en la Primera de Atlético

Hizo inferiores en Boca, fue capitán de la Reserva y hoy vive un sueño en la Primera de Atlético

Una herida que sigue abierta: por qué Pulga Rodríguez no se despedirá de los hinchas de Atlético Tucumán

Una herida que sigue abierta: por qué "Pulga" Rodríguez no se despedirá de los hinchas de Atlético Tucumán

Lo más popular
“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre
1

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes
2

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes

Jaldo defendió la compra de su casa en Tafí del Valle: “No vivo solo del sueldo de gobernador”
3

Jaldo defendió la compra de su casa en Tafí del Valle: “No vivo solo del sueldo de gobernador”

Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana
4

Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de Pichón Segura e insiste por una junta médica
5

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de "Pichón" Segura e insiste por una junta médica

Ranking notas premium
Pelli será operado otra vez por el cabezazo de Pichón Segura e insiste por una junta médica
1

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de "Pichón" Segura e insiste por una junta médica

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
2

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir
3

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida
4

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

El riesgo político de tensar las relaciones
5

El riesgo político de tensar las relaciones

Más Noticias
La emotiva historia del alcanzapelotas de San Martín que fue clave en el triunfo contra Gimnasia de Jujuy

La emotiva historia del alcanzapelotas de San Martín que fue clave en el triunfo contra Gimnasia de Jujuy

Confirmado: Atlético ya tiene sede y horario para enfrentar a Talleres por la Copa Argentina

Confirmado: Atlético ya tiene sede y horario para enfrentar a Talleres por la Copa Argentina

Escándalo en la AFA: una histórica liga del interior denunció irregularidades y apuntó contra Pablo Toviggino

Escándalo en la AFA: una histórica liga del interior denunció irregularidades y apuntó contra Pablo Toviggino

La reacción de Jorgelina Cardoso después del durísimo posteo de Di María contra Racing

La reacción de Jorgelina Cardoso después del durísimo posteo de Di María contra Racing

El insólito motivo por el que la MLS le anuló un gol a Lionel Messi tras la victoria de Inter Miami

El insólito motivo por el que la MLS le anuló un gol a Lionel Messi tras la victoria de Inter Miami

“Caretas”: el durísimo descargo de Ángel Di María tras los dichos de Milito sobre Rosario Central

“Caretas”: el durísimo descargo de Ángel Di María tras los dichos de Milito sobre Rosario Central

“El fútbol argentino no da para más”: la durísima reacción de Diego Milito contra la AFA tras la caída de Racing

“El fútbol argentino no da para más”: la durísima reacción de Diego Milito contra la AFA tras la caída de Racing

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

Comentarios