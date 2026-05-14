El plantel de Atlético vivió una jornada diferente con fútbol informal y muchas risas en Ojo de Agua

El partido, cargado de humor y complicidad, tuvo todos los condimentos de un clásico informal dentro de un plantel profesional. Las risas, los festejos exagerados de los goles y las habituales “cargadas” entre compañeros fueron una constante a lo largo del juego, que se disputó sin demasiadas exigencias tácticas pero con el entusiasmo propio de cualquier competencia.