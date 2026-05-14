El plantel de Atlético vivió una jornada diferente con fútbol informal y muchas risas en Ojo de Agua

Resumen para apurados
- El plantel de Atlético Tucumán realizó un partido informal en el predio Ojo de Agua para fortalecer la unión grupal previo al duelo por Copa Argentina ante Talleres de Córdoba.
- Tras la práctica matutina, jugadores y auxiliares compartieron un encuentro recreativo de 17 contra 17 que priorizó el humor y la camaradería sobre la exigencia táctica habitual.
- Estas jornadas de distensión buscan consolidar la cohesión interna y reducir el estrés, factores críticos para sostener el rendimiento deportivo en la alta competencia profesional.
La buena energía fue la protagonista en el complejo Ojo de Agua, donde el plantel de Atlético Tucumán vivió una jornada diferente luego de la exigente sesión de entrenamiento matutino. Lejos de la intensidad habitual de la preparación física y táctica, el cierre del día encontró a jugadores, cuerpo técnico y auxiliares compartiendo un partido informal de fútbol que dejó en evidencia el buen clima interno del grupo.
La iniciativa surgió de manera espontánea y rápidamente se organizó un encuentro recreativo con dos equipos de 17 integrantes cada uno, divididos entre chalecos rosado-blanco y chalecos azules. El objetivo fue claro: distender, aflojar tensiones y fortalecer la convivencia en un ambiente distendido.
El partido, cargado de humor y complicidad, tuvo todos los condimentos de un clásico informal dentro de un plantel profesional. Las risas, los festejos exagerados de los goles y las habituales “cargadas” entre compañeros fueron una constante a lo largo del juego, que se disputó sin demasiadas exigencias tácticas pero con el entusiasmo propio de cualquier competencia.
En lo estrictamente futbolístico, el resultado favoreció al equipo de chalecos rosado-blanco, que terminó imponiéndose en un encuentro donde lo menos importante fue el marcador. Más allá del triunfo, la jornada dejó postales de camaradería y participación activa de todos los presentes.
Uno de los puntos llamativos del partido fue la actuación del médico del plantel, Juan Pablo Rojano, quien se destacó defendiendo el arco de su equipo con intervenciones que despertaron aplausos y bromas de sus compañeros. Su desempeño fue uno de los aspectos más comentados de la jornada recreativa.
También dijeron presente el masajista Eduardo “Peluche” Quinteros, el utilero Marcelo Albrecht y el preparador físico Kenshi Omar Piccoli, quienes no dudaron en sumarse a la actividad y compartir el campo de juego junto a los futbolistas del plantel profesional.
Entre los jugadores que participaron se encontraban Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Tomás Durso, Clever Ferreira, Franco Nicola, Javier Domínguez, Lautaro Godoy, Ignacio Galván, Renzo Tesuri, Axel Segovia, Kevin Ortiz, Nicolás Lamendola y Luciano Vallejo, entre otros integrantes del grupo.
Más allá del resultado y de las acciones dentro del campo improvisado, la jornada dejó una imagen positiva de cohesión grupal. Este tipo de actividades, cada vez más frecuentes en la rutina de los planteles profesionales, contribuyen a reforzar los vínculos internos y a generar un clima de trabajo más distendido, clave en la convivencia diaria de un equipo de alto rendimiento. (Producción periodística: Carlos Oardi.)