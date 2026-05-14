El futsal de Atlético Tucumán dejó de ser una promesa y ya se codea con los mejores del país

El “Quito” del futsal

En los cuartos de final contra Villa Hipódromo se produjo el momento más emotivo del viaje. Como un guiño del destino a aquella noche de 2017 en Ecuador -cuando el equipo de Pablo Lavallén debió jugar con las camisetas de la selección argentina Sub-20-, la delegación sufrió un robo en el albergue. Sin uniformes propios, el equipo tuvo que salir a la cancha con indumentaria prestada del seleccionado nacional de fútbol de salón.