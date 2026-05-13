Hizo inferiores en Boca, fue capitán de la Reserva y hoy vive un sueño en la Primera de Atlético

Resumen para apurados
- Luciano Vallejo, exjugador de Boca de 21 años, se afianza en la Primera de Atlético Tucumán tras debutar y sumar minutos clave durante el primer semestre del torneo local.
- El defensor tandilense, formado en Boca, llegó a Tucumán y fue capitán en Reserva. Debutó bajo la gestión de Colace y cubrió diversas posiciones defensivas ante lesiones de colegas.
- Ante la lesión de Gastón Suso, Vallejo se perfila como titular para el próximo semestre. El objetivo del juvenil es consolidarse y llevar al equipo a los playoffs del Clausura.
Las sensaciones pueden engañar, pero Luciano Vallejo apenas suma un puñado de partidos con la Primera de Atlético Tucumán. El defensor de 21 años, que se formó futbolísticamente en las inferiores de Boca, disfruta su primera temporada entrenándose a tiempo completo con el plantel profesional y, aunque se trataron de meses revolucionados desde lo grupal, el tandilense valora la oportunidad y ya vislumbra los próximos objetivos.
En diálogo con LA GACETA, el zurdo analizó la campaña del “Decano”, realizó un balance profundo de su experiencia personal junto al plantel y ya puso la mira en el segundo semestre, en el que espera volver a tener protagonismo y aportar a que el equipo muestre una mejor versión.
“Soy un pibe de Tandil que, con mucho esfuerzo, logró llegar a Atlético, pudo debutar en Primera y está haciendo sus primeros pasos ahí. Es muy difícil estar tan lejos de la familia, verlos muy poco se hace muy duro, pero estoy viviendo un sueño que es estar jugando en la Primera División”, se introduce a sí mismo el defensor, de alguna manera, resumiendo su perfil y sensaciones en el equipo.
Vallejo debutó en el conjunto de 25 de Mayo y Chile de la mano de Hugo Colace, en la importante victoria del “Decano” 2-1 sobre Godoy Cruz en noviembre del año pasado. Un triunfo que aseguró la permanencia del equipo en la Liga Profesional y que marcó el debut del jugador cuando apenas faltaban dos minutos para que finalizara el encuentro. Así, tras más de 28 partidos disputados en Reserva (categoría que había tenido un gran rendimiento en 2025 y en la que Vallejo era capitán), Colace lo seleccionó para entrenarse con el plantel de Primera para disputar el torneo Apertura.
En el certamen, Vallejo disputó seis partidos, cuatro de ellos como titular. Aunque en los papeles era el primer central zurdo suplente, la inamovilidad de Gastón Suso en el puesto y la necesidad de ubicar un jugador en el lateral izquierdo tras las lesiones de Juan Infante e Ignacio Galván, obligaron a los DT de turno a ubicarlo como “3”.
Pese a que en lo personal el defensor puede considerar el semestre como “correcto” (teniendo en cuenta que sumó experiencia en Primera y acumuló minutos importantes en el torneo), Vallejo es crítico y se lamenta por el presente del equipo, que lo ubicó casi al fondo de la tabla tras este primer semestre.
“Creo que merecimos un poco más de puntos de los que sacamos. Hubo partidos que veníamos ganando y nos empataron al final, o que estuvimos empatando y no pudimos meter el gol teniéndolo muy cerca”, expresó. A su vez, valoró cómo el plantel lo recibió en estos primeros meses como jugador de Primera. “El grupo que hay es muy bueno; me hicieron fácil poder adaptarme”, aseguró.
Además, se refirió al último duelo con River en el Monumental de Núñez, una victoria que sacudió a todo el país y potenció de energía vital al “Decano” y que, según cuenta el propio protagonista, también repercutió adentro del vestuario. “Ganar fue una espina grande que nos sacamos, nos lo merecíamos. Laburábamos muy bien en la semana, llegábamos a la cancha y no lo podíamos demostrar; por suerte esta vez se pudo dar y en una linda cancha. Hay excelentes jugadores y excelentes personas, eso es lo que te ayuda a estar fuerte ahí adentro”, dijo el defensor, quien ingresó a los 68’ para sellar el triunfo.
De cara al próximo semestre, se divisa una buena oportunidad para el defensor de seguir sumando minutos y consolidándose en el plantel. La rotura de ligamentos de Suso lo posiciona como una alternativa importante en el “11” titular, que también podría sufrir la baja de Galván en caso de que Atlético no pueda acordar su continuidad. “Suso me habla mucho; desde que llegó, siempre tiró para adelante. Ahora tuvo esa desgracia que no le gusta a nadie, pero sé que le va a poner pilas y va a volver de la mejor manera. Es un grupo muy unido que siempre nos deseamos lo mejor entre todos”, describió.
El defensor deseó los mejores augurios de cara a la parte final del año. “Se puede hacer una linda campaña; quedó demostrado que se puede pelear, que se puede jugarle a los grandes y ganarles. Estamos con mucha confianza todos y espero que el segundo semestre sea mejor que este”.
Por último, finalizó con un mensaje especial para el fanático “decano”: “A la gente me gustaría decirle que vamos a hacer una muy buena pretemporada para pelear y entrar entre los ocho”, concluyó Vallejo, dejando en claro que el objetivo para el torneo Clausura es, al menos, luchar por un lugar en los playoffs.