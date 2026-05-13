Hizo inferiores en Boca, fue capitán de la Reserva y hoy vive un sueño en la Primera de Atlético

Además, se refirió al último duelo con River en el Monumental de Núñez, una victoria que sacudió a todo el país y potenció de energía vital al “Decano” y que, según cuenta el propio protagonista, también repercutió adentro del vestuario. “Ganar fue una espina grande que nos sacamos, nos lo merecíamos. Laburábamos muy bien en la semana, llegábamos a la cancha y no lo podíamos demostrar; por suerte esta vez se pudo dar y en una linda cancha. Hay excelentes jugadores y excelentes personas, eso es lo que te ayuda a estar fuerte ahí adentro”, dijo el defensor, quien ingresó a los 68’ para sellar el triunfo.