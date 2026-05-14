El milagro en el Atlántico: la asombrosa historia de Cabo Verde, el debutante del Mundial que armó su equipo por el mundo

Este archipiélago macaronésico de diez islas volcánicas, ubicado a unos 500 kilómetros de la costa occidental de África, representa una anomalía demográfica. Con apenas 500.000 habitantes, tiene más caboverdianos viviendo en la diáspora -principalmente en Estados Unidos, Portugal y Países Bajos- que dentro de su propio territorio. Marcados históricamente por las sequías y la falta de recursos, en medio del Atlántico la geografía fragmentó a una nación. Sin embargo, el fútbol apareció como la herramienta definitiva para reunificarla y llevarla a la máxima cita del deporte.