Rumbo al Mundial 2026: Cabo Verde disputa un amistoso internacional clave

El arquitecto de este proceso es Pedro Leitão Brito, “Bubista”, un entrenador que entendió desde el inicio que la selección debía reconstruir su confianza para competir con ambición. En los días posteriores al triunfo ante Camerún, su mensaje sintetizó el espíritu del equipo: “Durante mucho tiempo sentimos que éramos pequeños, pero demostramos que podemos enfrentarnos a cualquiera, incluso a quienes cuentan con mejores condiciones que nosotros”. Para él, esta clasificación es tanto un desafío como una oportunidad histórica: competir en Norteamérica en 2026 será un acto de reivindicación nacional.