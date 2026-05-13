Reemplazá a Scaloni: jugá con LA GACETA y elegí vos la lista definitiva de Argentina para el Mundial 2026

Resumen para apurados
- LA GACETA lanzó un juego interactivo para que los hinchas elijan a los 26 convocados de Argentina al Mundial 2026 tras confirmarse la clasificación del equipo de Lionel Scaloni.
- Los usuarios deben reducir una prelista de 55 futbolistas, incluyendo figuras consagradas y jóvenes promesas, permitiendo comparar su selección con los votos de otros participantes.
- Esta iniciativa refleja el debate nacional sobre el recambio generacional y la competencia por defender el título mundial, destacando la presión sobre Scaloni para la lista final.
Con el Mundial 2026 cada vez más cerca y la selección argentina ya clasificada, los hinchas empiezan a meterse de lleno en uno de los debates más futboleros de la previa: quiénes deberían integrar la lista definitiva de Lionel Scaloni para defender el título en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, LA GACETA lanza un juego interactivo que permitirá ponerse en el lugar del entrenador y elegir a los 26 futbolistas que viajarían a la Copa del Mundo.
La propuesta parte de una prelista compuesta por 55 jugadores que actualmente orbitan alrededor de la selección argentina o que aparecen como posibles opciones de cara al Mundial. A partir de allí, cada usuario deberá reducir la nómina y armar su convocatoria definitiva, seleccionando futbolistas puesto por puesto entre arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros.
El juego pone sobre la mesa uno de los debates más fuertes que ya comienza a instalarse entre los hinchas: qué nombres tienen el lugar asegurado y qué futbolistas todavía pelean por meterse en la lista final. La aparición de jóvenes que vienen creciendo en Europa y el gran nivel de varios campeones del mundo hacen que el armado de la convocatoria genere múltiples discusiones.
Cómo participar
La dinámica es simple. Los usuarios deberán elegir a sus 26 convocados y luego comparar su lista con las selecciones más votadas por otros hinchas. Entre las opciones aparecen futbolistas como Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nico Paz, Franco Mastantuono, Enzo Fernández y otros nombres que buscan consolidarse dentro del ciclo de Scaloni.