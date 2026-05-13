Secciones
DeportesFútbol

Reemplazá a Scaloni: jugá con LA GACETA y elegí vos la lista definitiva de Argentina para el Mundial 2026

Elegí quiénes viajan, quiénes se quedan afuera y compartí tu convocatoria ideal rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Reemplazá a Scaloni: jugá con LA GACETA y elegí vos la lista definitiva de Argentina para el Mundial 2026
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó un juego interactivo para que los hinchas elijan a los 26 convocados de Argentina al Mundial 2026 tras confirmarse la clasificación del equipo de Lionel Scaloni.
  • Los usuarios deben reducir una prelista de 55 futbolistas, incluyendo figuras consagradas y jóvenes promesas, permitiendo comparar su selección con los votos de otros participantes.
  • Esta iniciativa refleja el debate nacional sobre el recambio generacional y la competencia por defender el título mundial, destacando la presión sobre Scaloni para la lista final.
Resumen generado con IA

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca y la selección argentina ya clasificada, los hinchas empiezan a meterse de lleno en uno de los debates más futboleros de la previa: quiénes deberían integrar la lista definitiva de Lionel Scaloni para defender el título en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, LA GACETA lanza un juego interactivo que permitirá ponerse en el lugar del entrenador y elegir a los 26 futbolistas que viajarían a la Copa del Mundo.

La propuesta parte de una prelista compuesta por 55 jugadores que actualmente orbitan alrededor de la selección argentina o que aparecen como posibles opciones de cara al Mundial. A partir de allí, cada usuario deberá reducir la nómina y armar su convocatoria definitiva, seleccionando futbolistas puesto por puesto entre arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros.

El juego pone sobre la mesa uno de los debates más fuertes que ya comienza a instalarse entre los hinchas: qué nombres tienen el lugar asegurado y qué futbolistas todavía pelean por meterse en la lista final. La aparición de jóvenes que vienen creciendo en Europa y el gran nivel de varios campeones del mundo hacen que el armado de la convocatoria genere múltiples discusiones.

Cómo participar

La dinámica es simple. Los usuarios deberán elegir a sus 26 convocados y luego comparar su lista con las selecciones más votadas por otros hinchas. Entre las opciones aparecen futbolistas como Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nico Paz, Franco Mastantuono, Enzo Fernández y otros nombres que buscan consolidarse dentro del ciclo de Scaloni.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolCopa del ReyLionel ScaloniEstados UnidosMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lionel Messi hizo un gol, dio dos asistencias, rompió otro récord en la MLS y sigue brillando antes del Mundial 2026

Lionel Messi hizo un gol, dio dos asistencias, rompió otro récord en la MLS y sigue brillando antes del Mundial 2026

La selección argentina transforma su búnker para el Mundial: comenzaron las obras en Kansas

La selección argentina transforma su búnker para el Mundial: comenzaron las obras en Kansas

Santiago Beltrán integrará la prelista de Scaloni para el Mundial 2026

Santiago Beltrán integrará la prelista de Scaloni para el Mundial 2026

Julián Álvarez se hizo estudios tras salir lesionado en la Champions: qué tiene y cómo llega al Mundial 2026

Julián Álvarez se hizo estudios tras salir lesionado en la Champions: qué tiene y cómo llega al Mundial 2026

Lo más popular
Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán
1

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi
2

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera
3

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona
4

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán
5

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán

Ranking notas premium
Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
1

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
2

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
3

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
4

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

El riesgo político de tensar las relaciones
5

El riesgo político de tensar las relaciones

Más Noticias
El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Entre vuelos cancelados, remises y kilómetros de pasión: así llegaron los hinchas de Gimnasia de Jujuy a Tucumán

Entre vuelos cancelados, remises y kilómetros de pasión: así llegaron los hinchas de Gimnasia de Jujuy a Tucumán

“Podríamos haber hecho algún gol más”: el análisis de Andrés Yllana tras el triunfo de San Martín

“Podríamos haber hecho algún gol más”: el análisis de Andrés Yllana tras el triunfo de San Martín

Con Cisnero, Diellos y Caco García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

Con Cisnero, Diellos y "Caco" García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

Comentarios