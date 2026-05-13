Reemplazá a Scaloni: jugá con LA GACETA y elegí vos la lista definitiva de Argentina para el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca y la selección argentina ya clasificada, los hinchas empiezan a meterse de lleno en uno de los debates más futboleros de la previa: quiénes deberían integrar la lista definitiva de Lionel Scaloni para defender el título en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, LA GACETA lanza un juego interactivo que permitirá ponerse en el lugar del entrenador y elegir a los 26 futbolistas que viajarían a la Copa del Mundo.