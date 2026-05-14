La Legislatura homenajeará al ex juez federal Gabriel Casas por su trayectoria

Este reconocimiento en la Legislatura subraya no solo su idoneidad técnica, sino también su perfil de servicio público en un contexto donde se discute permanentemente el fortalecimiento de la división de poderes y la independencia judicial. La ceremonia en el Salón de la Memoria servirá para repasar los hitos de una gestión que se caracterizó por el equilibrio y la profundidad de sus fundamentos jurídicos. Con este homenaje, se busca poner de relieve el legado de un jurista cuya labor ha trascendido las sentencias, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de abogados y magistrados que integran el mapa judicial de la provincia.