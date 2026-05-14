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Ámbito judicial

La Legislatura homenajeará al ex juez federal Gabriel Casas por su trayectoria

El acto se realizará este viernes en el Salón de la Memoria del palacio legislativo. Se reconocerá su aporte a la justicia federal y su compromiso con la sociedad tucumana tras décadas de labor en los tribunales.

El ex juez del TOF Gabriel Casas El ex juez del TOF Gabriel Casas
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Legislatura de Tucumán homenajeará al exjuez Gabriel Casas este viernes 15 en el Salón de la Memoria por su destacada trayectoria y aporte al sistema de justicia federal.
  • Impulsado por el legislador José Seleme, el acto reconoce décadas de labor en el Tribunal Oral Federal, donde Casas lideró juicios históricos y procesos de modernización judicial.
  • Este tributo resalta la importancia de la independencia judicial y consolida el legado de Casas como un referente técnico y ético para las nuevas generaciones de magistrados.
Resumen generado con IA

La Honorable Legislatura de Tucumán rendirá un especial homenaje al doctor Gabriel Eduardo Casas, destacando su extensa trayectoria y su aporte al sistema de justicia federal. El acto, que surge como una iniciativa para reconocer el compromiso social y la labor jurídica de quien fuera una figura central en los estrados federales, se llevará a cabo mañana viernes 15 de mayo a las 10.00 en el "Salón de la Memoria", ubicado en el tercer piso del palacio legislativo en calle Muñecas 951. La convocatoria, impulsada por el legislador José Seleme, reunirá a referentes del ámbito judicial y político para celebrar la carrera de un magistrado que ha dejado una marca profunda en la jurisprudencia regional.

Casas se desempeñó durante décadas como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, ocupando en diversas oportunidades la presidencia de dicho cuerpo. Su carrera estuvo signada por la conducción de procesos judiciales de alta complejidad y relevancia institucional, participando en juicios históricos que definieron estándares de justicia en el norte argentino. Además de su rol en el estrado, ha sido un activo protagonista en el debate sobre la modernización del Poder Judicial y la transparencia de las instituciones, aportando su visión técnica en foros académicos y profesionales. Su jubilación marcó el cierre de una etapa de estabilidad y rigor técnico en la justicia federal tucumana, tras haber transitado los cambios más significativos del sistema procesal penal.

Este reconocimiento en la Legislatura subraya no solo su idoneidad técnica, sino también su perfil de servicio público en un contexto donde se discute permanentemente el fortalecimiento de la división de poderes y la independencia judicial. La ceremonia en el Salón de la Memoria servirá para repasar los hitos de una gestión que se caracterizó por el equilibrio y la profundidad de sus fundamentos jurídicos. Con este homenaje, se busca poner de relieve el legado de un jurista cuya labor ha trascendido las sentencias, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de abogados y magistrados que integran el mapa judicial de la provincia.


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