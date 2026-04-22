Secciones
EspectáculosFamosos

Cuál es el vínculo entre la nueva novia de Marcelo Tinelli y Cecilia Bolocco

Su cercanía con Rossana Almeyda despertó rumores que no tardaron en escalar en el mundo del espectáculo.

Cuál es el vínculo entre la nueva novia de Marcelo Tinelli y Cecilia Bolocco
Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • Marcelo Tinelli es vinculado sentimentalmente con Rossana Almeyda en Argentina tras separarse de Milett Figueroa, revelándose un nexo indirecto con Cecilia Bolocco.
  • Ángel de Brito informó que Almeyda es la exesposa del actual marido de Bolocco. El vínculo se habría gestado a través de amistades compartidas con la modelo Pampita.
  • Este cruce entre figuras de alto perfil reactiva el interés mediático sobre la vida privada de Tinelli y genera nuevas intrigas en el mundo del espectáculo regional.
Resumen generado con IA

Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Luego de confirmarse su separación de Milett Figueroa, comenzaron a circular versiones sobre un nuevo vínculo que rápidamente generó repercusión.

Si bien el conductor se mostró cauto y evitó confirmar una nueva relación, su cercanía con Rossana Almeyda despertó rumores que no tardaron en escalar en el mundo del espectáculo.

Una conexión inesperada con Cecilia Bolocco

En medio de las especulaciones, un dato revelado por Ángel de Brito cambió el eje de la conversación. Al aire, el conductor contó: “Me están diciendo que la actual de Tinelli, Rossana Almeyda, es la ex del actual marido de Cecilia Bolocco”.

La frase generó un inmediato impacto, ya que estableció un vínculo indirecto entre Tinelli y la ex Miss Universo. El propio De Brito resumió la situación con ironía: “Así que están emparentados Tinelli y Bolocco”.

Si bien se trata de una conexión lejana, el cruce entre figuras de alto perfil no pasó desapercibido y alimentó aún más el interés mediático.

Cómo habría comenzado el vínculo con Rossana Almeyda

Según trascendió, Rossana Almeyda habría ingresado al círculo cercano de Tinelli a través de contactos en común. En ese contexto, también apareció el nombre de Pampita como posible nexo.

“La pareja de Bolocco es chilena y ella no sé si también lo es porque Pampita tiene muchas amigas de Chile”, comentó De Brito, sumando más piezas a una historia que mezcla relaciones personales y vínculos sociales.


Temas Marcelo Tinelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vinculan a Marcelo Tinelli con una amiga de Pampita: quién es Rossana Almeyda

Vinculan a Marcelo Tinelli con una amiga de Pampita: quién es Rossana Almeyda

María Fernanda Callejón se quebró al hablar del juicio contra su ex marido, Ricky Diotto

María Fernanda Callejón se quebró al hablar del juicio contra su ex marido, Ricky Diotto

Shannon Elizabeth, actriz de American Pie y Scary Movie, se une oficialmente a OnlyFans

Shannon Elizabeth, actriz de "American Pie" y "Scary Movie", se une oficialmente a OnlyFans

Preocupación por la salud de Mario Alarcón: el actor lleva 17 días internado tras una complicación cardíaca

Preocupación por la salud de Mario Alarcón: el actor lleva 17 días internado tras una complicación cardíaca

La muerte de Nadia Farès: cómo fue el dramático accidente en la pileta que terminó en tragedia

La muerte de Nadia Farès: cómo fue el dramático accidente en la pileta que terminó en tragedia

Lo más popular
Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura
1

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
2

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?
3

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos
4

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru
5

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Ranking notas premium
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
2

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
3

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
4

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario
5

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Más Noticias
Denuncian una “cosecha salvaje” de naranjas en el centro y alertan por los daños al arbolado urbano

Denuncian una “cosecha salvaje” de naranjas en el centro y alertan por los daños al arbolado urbano

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: los fijos, las dudas y las sorpresas posibles

La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: los fijos, las dudas y las sorpresas posibles

Anses jubilados mayo 2026: calendario de pagos y cuánto cobran con el aumento del 3,4%

Anses jubilados mayo 2026: calendario de pagos y cuánto cobran con el aumento del 3,4%

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Comentarios