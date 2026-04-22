Cuál es el vínculo entre la nueva novia de Marcelo Tinelli y Cecilia Bolocco

Resumen para apurados
- Marcelo Tinelli es vinculado sentimentalmente con Rossana Almeyda en Argentina tras separarse de Milett Figueroa, revelándose un nexo indirecto con Cecilia Bolocco.
- Ángel de Brito informó que Almeyda es la exesposa del actual marido de Bolocco. El vínculo se habría gestado a través de amistades compartidas con la modelo Pampita.
- Este cruce entre figuras de alto perfil reactiva el interés mediático sobre la vida privada de Tinelli y genera nuevas intrigas en el mundo del espectáculo regional.
Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Luego de confirmarse su separación de Milett Figueroa, comenzaron a circular versiones sobre un nuevo vínculo que rápidamente generó repercusión.
Si bien el conductor se mostró cauto y evitó confirmar una nueva relación, su cercanía con Rossana Almeyda despertó rumores que no tardaron en escalar en el mundo del espectáculo.
Una conexión inesperada con Cecilia Bolocco
En medio de las especulaciones, un dato revelado por Ángel de Brito cambió el eje de la conversación. Al aire, el conductor contó: “Me están diciendo que la actual de Tinelli, Rossana Almeyda, es la ex del actual marido de Cecilia Bolocco”.
La frase generó un inmediato impacto, ya que estableció un vínculo indirecto entre Tinelli y la ex Miss Universo. El propio De Brito resumió la situación con ironía: “Así que están emparentados Tinelli y Bolocco”.
Si bien se trata de una conexión lejana, el cruce entre figuras de alto perfil no pasó desapercibido y alimentó aún más el interés mediático.
Cómo habría comenzado el vínculo con Rossana Almeyda
Según trascendió, Rossana Almeyda habría ingresado al círculo cercano de Tinelli a través de contactos en común. En ese contexto, también apareció el nombre de Pampita como posible nexo.
“La pareja de Bolocco es chilena y ella no sé si también lo es porque Pampita tiene muchas amigas de Chile”, comentó De Brito, sumando más piezas a una historia que mezcla relaciones personales y vínculos sociales.