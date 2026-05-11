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Netflix confirma el regreso de “La Casa de Papel” y esto es lo que se sabe

El anuncio llega a pocos días del estreno de Berlín y la dama del armiño, una nueva producción derivada del fenómeno español que conquistó al público global.

Netflix confirma el regreso de “La Casa de Papel” y esto es lo que se sabe
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Netflix anunció la expansión del universo de 'La Casa de Papel' con una nueva serie en España. El anuncio, vía teaser, busca continuar el éxito global tras el final de la saga en 2021.
  • La trama se centraría en el coronel Tamayo y la búsqueda del oro perdido. El proyecto surge tras el fenómeno de la serie original y el lanzamiento de producciones derivadas como 'Berlín'.
  • Netflix invertirá 1.000 millones de euros en España hasta 2028. Esta nueva producción busca consolidar la marca y repetir el impacto cultural de una de sus sagas más premiadas.
Resumen generado con IA

Netflix confirmó que el universo de La Casa de Papel seguirá expandiéndose. La plataforma sorprendió a los fanáticos con un teaser en el que adelanta que “la revolución no ha terminado” y que “el siguiente paso ya está dado”, dejando abierta la puerta a una nueva serie ligada a la exitosa producción creada por Álex Pina.

El avance reúne varios de los símbolos más icónicos de la ficción: los trajes rojos, las máscaras de Dalí y el Banco de España. Además, una escena donde aparece una mano desenterrando un lingote de oro despertó especulaciones entre los seguidores sobre una posible continuación directa de la historia original.

¿De qué trataría la nueva serie de “La Casa de Papel”?

Aunque Netflix todavía no reveló detalles oficiales sobre la trama, distintos medios españoles adelantaron que el nuevo proyecto ya estaría en desarrollo. Según el diario El País, la producción estaría centrada en el coronel Tamayo, el personaje interpretado por Fernando Cayo.

La historia giraría alrededor de la búsqueda del oro robado durante las últimas temporadas de la serie principal, uno de los misterios que quedó abierto tras el final emitido en 2021.

Las sospechas crecieron luego de que Fernando Cayo reaccionara a las publicaciones de Netflix relacionadas con la expansión del universo de la serie.

El fenómeno mundial de “La Casa de Papel”

Originalmente, La Casa de Papel debutó en la televisión española a través de Antena 3. Sin embargo, fue tras su llegada a Netflix cuando se convirtió en un fenómeno internacional y una de las series de habla no inglesa más exitosas de la plataforma.

La producción finalizó en 2021 después de cinco temporadas y logró tal impacto cultural que incluso inspiró una adaptación coreana titulada Money Heist: Korea.

En 2018, la serie ganó el Premio Emmy Internacional a Mejor Serie Dramática, consolidando el crecimiento de las producciones españolas dentro de Netflix.

Netflix apuesta fuerte por España

El éxito de La Casa de Papel también fortaleció la presencia de Netflix en España. El año pasado, Ted Sarandos anunció una inversión de 1.000 millones de euros entre 2025 y 2028 para impulsar nuevas producciones audiovisuales en el país europeo.

Mientras tanto, los fanáticos esperan el estreno de Berlín y la dama del armiño, que servirá como el próximo gran paso para expandir una de las franquicias más exitosas del streaming mundial.

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