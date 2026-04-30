El verdadero motivo de la separación de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia: qué hay detrás del final de la pareja

Según revelaron en el ciclo conducido por Ángel de Brito, la separación no estaría vinculada a terceros en discordia, sino al desgaste propio de una relación de larga data. El periodista Pepe Ochoa fue quien adelantó la información: “Es escandalosa porque están hace muchos años”, señaló al presentar el tema, aunque luego aclaró que “no hay terceros, sino una crisis que no pudieron superar”.