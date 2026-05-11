Supermercados reciben listas con fuertes aumentos y crece la presión sobre la inflación de mayo

Resumen para apurados
- Empresas líderes de alimentos en Argentina aplicaron aumentos de hasta el 17% al inicio de mayo, presionando la inflación mensual por el alza de costos internacionales.
- Los incrementos afectan a rubros básicos como arroz, lácteos y aceites, impulsados por la suba del trigo y el petróleo. Solo la carne vacuna mantiene sus precios estables.
- Se estima que la inflación de mayo volverá a superar el 2%. El traslado de costos logísticos y de insumos a las góndolas amenaza con acelerar el índice de precios al consumidor.
Las principales empresas alimenticias comenzaron mayo con nuevas listas de precios que ya generan preocupación en supermercados y consumidores. Compañías líderes como Molinos Río de la Plata, Arcor y Mastellone aplicaron aumentos que van desde el 4% hasta el 17% en productos de consumo masivo, impulsando nuevas presiones sobre la inflación.
El movimiento de precios impacta especialmente en alimentos básicos y amenaza con complicar el índice inflacionario de mayo, que según analistas privados volvería a ubicarse por encima del 2%.
Nuevos aumentos en alimentos: qué productos subieron más
En las cadenas de supermercados reconocen que mayo llegó con remarcaciones más agresivas que en meses anteriores.
“Hay novedades en casi todos los frentes” y “se mueve todo”, describen referentes del sector supermercadista ante la llegada de nuevas listas de precios.
Entre los productos con mayores incrementos aparece el arroz blanco, con subas de entre el 10% y el 17%, dependiendo de la marca y la presentación. Se trata de uno de los aumentos más fuertes registrados en alimentos durante el mes.
En lácteos, las remarcaciones alcanzan hasta el 8%, especialmente en yogures, postres y leche en polvo. En este segmento, Mastellone volvió a aplicar incrementos mensuales cercanos al 3%, una dinámica que el sector considera habitual.
Aceites, café y fideos también registran subas
Los aceites volvieron a aumentar alrededor de un 5%, manteniendo una tendencia de ajustes mensuales sostenidos.
En el caso del café instantáneo, las subas promedian el 7%, pese a la relativa estabilidad del dólar. El dato llama la atención porque cerca del 95% del café consumido en Argentina es importado.
También hubo incrementos en:
Fideos: entre 4% y 7%
Harinas: entre 4% y 7%
Yerbas: alrededor del 5%
Tapas para tartas y empanadas: cerca del 7%
Gelatinas: aumentos promedio del 14%
Marcas emblemáticas como Luchetti y Matarazzo también forman parte de las nuevas listas con aumentos.
La carne, el único rubro que se mantiene estable
En medio de la ola de remarcaciones, el precio de la carne vacuna aparece como una excepción. El sector destaca que los valores se mantienen relativamente estables y sin grandes sobresaltos.
Ese comportamiento podría ayudar a moderar parcialmente el impacto de los alimentos en el índice general de inflación de mayo.
Por qué aumentan los alimentos en Argentina
Detrás de las nuevas listas de precios aparecen varios factores que afectan directamente a la industria alimenticia.
Uno de los principales es el aumento internacional de las materias primas, impulsado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
El trigo, por ejemplo, acumula subas de entre 17% y 20% desde febrero, mientras que el arroz registra tres meses consecutivos de incrementos a nivel global.
Además, el encarecimiento del petróleo impactó de lleno en:
Costos logísticos
Transporte
Envases plásticos y de cartón
Tintas utilizadas para empaques
Las empresas aseguran que estos mayores costos comenzaron a trasladarse a los precios finales durante mayo.
Inflación de mayo: preocupación en supermercados y consumidores
La aceleración de los aumentos en alimentos básicos genera preocupación tanto en el comercio como entre los consumidores.
Luego de algunos meses de relativa calma en varios rubros de la canasta básica, mayo muestra un escenario distinto: más remarcaciones, aumentos más altos y presión creciente sobre el costo de vida.
En supermercados reconocen que el fenómeno ya se siente en prácticamente todas las categorías sensibles del consumo masivo y anticipan que las próximas semanas serán clave para medir el verdadero impacto sobre la inflación.