Secciones
EconomíaNoticias económicas

Ceden las tensiones con Irán: ¿bajará el precio de la nafta?

Aún no hay señales de las petroleras.

AUMENTOS. En el último año, las naftas subieron un 63,6%. AUMENTOS. En el último año, las naftas subieron un 63,6%.
Hace 2 Hs

Ceden las tensiones en Medio Oriente; baja el valor del petróleo en el mercado internacional. Entonces, ¿bajará el precio de la nafta? La pregunta es recurrente entre los automovilistas que siguen con atención las pizarras. Marzo dejó un brusco reajuste del 23% en promedio. Los propietarios de las estaciones de servicio dicen que están igual que sus clientes, esperando decisiones de las petroleras que operan en la Argentina. Las subas y, a veces, las bajas del valor se reportan sorpresivamente.

Aun en medio de la abrupta reducción de ayer del crudo Brent a U$S 88 el barril, que lo dejó 21% encima de fines de febrero, cuando empezó el conflicto de EEUU con Irán, el Gobierno de Javier Milei evalúa la ecuación tipo de cambio, carga impositiva, valor local del barril y las decisiones comerciales de YPF antes de decidir un ajuste, una vez expirado el congelamiento dispuesto para evitar su efecto inflacionario en el índice de abril.

Lo que fuentes del sector descartan es que sean modificados a la baja los precios en los surtidores siguiendo la curva del Brent.

Lo que buscan las petroleras

Estiman que solo podría haber sucedido si el valor internacional descendiera de manera marcada (32%) hasta los U$S 60 por barril, situación que consideran poco probable que ocurra en el corto plazo, debido a los daños en la infraestructura de Medio Oriente y la dificultad para recuperar la producción. Al mismo tiempo, los precios locales todavía continúan alineados a un barril cercano a los U$S 90 y las petroleras buscan recuperar parte del atraso acumulado de los últimos meses.

Se allanó el camino para un acuerdo con Irán, dice Trump

Se allanó el camino para un acuerdo con Irán, dice Trump

Las refinadoras consideran inclusive aplicar herramientas de cobertura como el “hedge” o seguro, que les permitan compensar las pérdidas cuando los precios internacionales bajen.

Hay que tener en cuenta que en la estructura del IPC, las naftas y el gasoil tienen un peso cercano al 3,8%, lo que implica que por cada aumento del 10% en los surtidores, el impacto directo sobre la inflación es de 0,38 puntos porcentuales. Y como, en el marco de una inflación que crece por encima de las previsiones oficiales, esa termina siendo la explicación de por qué se aplicó el congelamiento por 45 días: precisamente para no echar otro balde de combustible a la curva ascendente de los precios generales.

Temas IránJavier MileiGuerra en Medio Oriente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De Pablo advirtió sobre el factor ausente en la inflación de marzo y el riesgo del frente externo

De Pablo advirtió sobre el "factor ausente" en la inflación de marzo y el riesgo del frente externo

Qué dice la aprobación sobre la segunda revisión del acuerdo entre el FMI y la Argentina

Qué dice la aprobación sobre la segunda revisión del acuerdo entre el FMI y la Argentina

El Banco Central hizo la mayor compra de dólares de los últimos dos años

El Banco Central hizo la mayor compra de dólares de los últimos dos años

A la inflación mayorista se le subió la temperatura

A la inflación mayorista se le subió la temperatura

Hay una relación de confianza: Luis Caputo y Kristalina Georgieva se reunieron en el FMI

"Hay una relación de confianza": Luis Caputo y Kristalina Georgieva se reunieron en el FMI

Lo más popular
Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio
1

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Padres e hijos nunca habían habitado en mundos tan distintos
2

Padres e hijos nunca habían habitado en mundos tan distintos

Esta campaña Dalbulus maidis apareció en maíces recientemente implantados
3

Esta campaña Dalbulus maidis apareció en maíces recientemente implantados

La suba del gasoil eleva los gastos en soja y en maíz
4

La suba del gasoil eleva los gastos en soja y en maíz

CampoLimpio impulsó una jornada sobre la Ley de Envases Vacíos de Fitosanitarios
5

CampoLimpio impulsó una jornada sobre la Ley de Envases Vacíos de Fitosanitarios

Girasol: más de 2 millones de hectáreas sembradas en el país
6

Girasol: más de 2 millones de hectáreas sembradas en el país

Más Noticias
Allanaron la sede de Aetat por una denuncia de estafa y administración fraudulenta contra su cúpula

Allanaron la sede de Aetat por una denuncia de estafa y administración fraudulenta contra su cúpula

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Frente frío y lluvias: ¿cómo estará el clima el fin de semana tras la ciclogénesis?

Frente frío y lluvias: ¿cómo estará el clima el fin de semana tras la ciclogénesis?

Despidos en el SMN: anuncian un apagón que afectará decenas de vuelos en todo el país

Despidos en el SMN: anuncian un apagón que afectará decenas de vuelos en todo el país

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Comentarios