Ceden las tensiones con Irán: ¿bajará el precio de la nafta?

Hay que tener en cuenta que en la estructura del IPC, las naftas y el gasoil tienen un peso cercano al 3,8%, lo que implica que por cada aumento del 10% en los surtidores, el impacto directo sobre la inflación es de 0,38 puntos porcentuales. Y como, en el marco de una inflación que crece por encima de las previsiones oficiales, esa termina siendo la explicación de por qué se aplicó el congelamiento por 45 días: precisamente para no echar otro balde de combustible a la curva ascendente de los precios generales.