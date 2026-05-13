Anticipan nieve durante casi 24 horas seguidas y un fuerte temporal de frío en una provinia del sur
El pronóstico anticipa nuevas nevadas en el extremo sur de la Patagonia, con temperaturas bajo cero, viento intenso y sensación térmica muy baja. Además, habrá heladas y nieblas en varias ciudades patagónicas.
Resumen para apurados
- Ushuaia enfrentará un temporal de nieve por casi 24 horas consecutivas a partir de este jueves debido al ingreso de aire polar en el extremo sur de Tierra del Fuego.
- Mientras el norte patagónico goza de temperaturas templadas, el sur sufrirá máximas de 1°C y vientos intensos. Se esperan heladas y nieblas en Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.
- Este fenómeno consolida el inicio de condiciones invernales extremas en la región, lo que impactará en la logística urbana y el turismo durante el próximo fin de semana.
Mientras gran parte del norte de la Patagonia tendrá jornadas relativamente templadas para esta época del año, el extremo sur argentino volverá a quedar bajo condiciones plenamente invernales. El pronóstico anticipa un nuevo episodio de nieve en Ushuaia que podría extenderse durante casi 24 horas consecutivas.
En ciudades como Neuquén, Viedma y el Alto Valle, las temperaturas máximas oscilarán entre los 14° y los 20°, con mañanas frías, presencia de heladas aisladas y bancos de niebla, según el sitio Meteored. Sin embargo, hacia las tardes se esperan mejoras en las condiciones del tiempo y períodos de mayor estabilidad.
En tanto, Bariloche y sectores cordilleranos de Río Negro y Neuquén mantendrán un escenario fresco, con temperaturas moderadas y baja probabilidad de precipitaciones. También se prevén nieblas densas durante las primeras horas del viernes en valles y zonas bajas.
Ushuaia tendrá nuevas nevadas y un fuerte descenso térmico
El panorama más invernal se concentrará en Tierra del Fuego. Según las proyecciones meteorológicas, una nueva intensificación de la circulación de aire frío desde el sudoeste favorecerá el regreso de las nevadas sobre Ushuaia desde la tarde del jueves.
Las precipitaciones en forma de nieve continuarían durante gran parte del viernes e incluso podrían extenderse hasta las primeras horas del sábado. De esta manera, la capital fueguina podría acumular cerca de un día completo bajo nevadas persistentes.
Además, las temperaturas serán muy bajas. Para el jueves se esperan máximas cercanas a los 3°, mientras que el viernes apenas rondarían 1°, acompañadas por una sensación térmica aún menor debido al viento.
Por su parte, Río Gallegos, El Calafate y otras localidades del sur de Santa Cruz seguirán con tiempo frío, ventoso y algunas precipitaciones aisladas, en un escenario típico del otoño avanzado y el comienzo del invierno patagónico.