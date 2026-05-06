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El Gobierno provincial gestiona soluciones por bioetanol y provisión de gas

Osvaldo Jaldo, acompañado por el ministro de Economía, lleva adelante reuniones en Buenos Aires con autoridades nacionales para garantizar condiciones que sostengan la actividad y el trabajo en Tucumán.

El Gobierno provincial gestiona soluciones por bioetanol y provisión de gas
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Osvaldo Jaldo y Daniel Abad gestionan en Buenos Aires soluciones por el bioetanol y la provisión de gas para asegurar la actividad industrial y el empleo en Tucumán.
  • El encuentro impulsado por la Provincia reunirá a la Secretaría de Energía con los sectores citrícola y azucarero para destrabar conflictos productivos y energéticos actuales.
  • La gestión busca fortalecer los pilares económicos provinciales, garantizando estabilidad laboral y el agregado de valor en origen frente a desafíos nacionales e internacionales.
Resumen generado con IA

El gobernador, Osvaldo Jaldo, acompañado por el ministro de Economía, Daniel Abad, lleva adelante reuniones en Buenos Aires con autoridades nacionales para garantizar condiciones que sostengan la actividad y el trabajo en Tucumán.

En el marco de una intensa agenda de trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía Daniel Abad llevan adelante diversas gestiones ante autoridades del Gobierno nacional, con el objetivo de defender y fortalecer los sectores productivos estratégicos de la provincia.

Como resultado de estas acciones, la Secretaría de Energía de la Nación recibirá la próxima semana a representantes de la industria citrícola y azucarera, en un encuentro clave donde se abordarán dos temas centrales para la actividad: la problemática del bioetanol y la provisión de gas.

La reunión, que fue impulsada por el Gobierno de Tucumán, se inscribe en una estrategia sostenida de articulación institucional que busca dar respuestas concretas a las demandas de los sectores productivos, en un contexto que presenta desafíos tanto a nivel nacional como internacional.

Desde la Provincia se remarca la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad industrial, especialmente en rubros que constituyen el motor de la economía tucumana y generan miles de puestos de trabajo directos e indirectos. En ese sentido, las gestiones encabezadas por Jaldo y Abad apuntan a asegurar la continuidad de la producción, el agregado de valor en origen y la estabilidad laboral.

Asimismo, se destaca el compromiso del Gobierno provincial de sostener un diálogo permanente con las autoridades nacionales, promoviendo instancias de trabajo conjunto que permitan encontrar soluciones a las problemáticas planteadas por el sector citrícola y azucarero.

La concreción de esta reunión representa un avance significativo en la agenda planteada por Tucumán, reafirmando la decisión de la actual gestión de acompañar activamente a la producción y al trabajo como pilares fundamentales del desarrollo provincial.

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