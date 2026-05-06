El Gobierno provincial gestiona soluciones por bioetanol y provisión de gas

Desde la Provincia se remarca la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad industrial, especialmente en rubros que constituyen el motor de la economía tucumana y generan miles de puestos de trabajo directos e indirectos. En ese sentido, las gestiones encabezadas por Jaldo y Abad apuntan a asegurar la continuidad de la producción, el agregado de valor en origen y la estabilidad laboral.