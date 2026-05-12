Transporte público: el Municipio y Aetat profundizan el diálogo para sostener y mejorar el servicio

Resumen para apurados
- El municipio de San Miguel de Tucumán y Aetat se reunieron este martes para analizar costos y optimizar el transporte público ante la quita de subsidios nacionales por el Gobierno.
- En una mesa de diálogo activa desde 2023, la ciudad asume $1.400 millones en subsidios para suplir fondos nacionales mientras avanza con la SUBE y mejoras en infraestructura vial.
- Empresarios advierten un endeudamiento crítico y exigen al Concejo tratar un aumento tarifario. El plan futuro busca racionalizar recorridos e integrar a las líneas interurbanas.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán y representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) mantuvieron este martes una nueva reunión en el marco de la mesa de diálogo impulsada por la intendenta Rossana Chahla para analizar la situación del transporte público y avanzar en alternativas que permitan sostener y optimizar el servicio en la capital.
El encuentro se realizó en la sede municipal de 9 de Julio y Lavalle y estuvo encabezado por la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, y el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo. Durante la audiencia se analizaron aspectos vinculados con la estructura de costos, la eficiencia del sistema y la racionalización de recorridos.
Giuliano recordó que el espacio de trabajo con los empresarios comenzó a fines del año pasado, luego de la firma de un acta acuerdo con el sector, y remarcó que el diálogo forma parte de la metodología de gestión impulsada por Chahla.
“Esta mesa de diálogo no es nueva, sino que comenzó hace ya meses y forma parte de la manera de gobernar de nuestra intendenta Rossana Chahla, quien entiende que el diálogo es fundamental para resolver los problemas públicos y avanzar en cualquier agenda”, afirmó.
La funcionaria sostuvo que el trabajo conjunto ya permitió concretar avances en materia de infraestructura y movilidad urbana. Entre ellos mencionó la pavimentación de calles por donde circulan los colectivos, la instalación de nuevas paradas y la implementación de la tarjeta SUBE en San Miguel de Tucumán.
“Esta mesa de diálogo ya arrojó muchos resultados positivos. Incluso el Plan Integral de Movilidad Urbana es parte de ese proceso y de las sugerencias que fuimos recibiendo”, expresó.
Giuliano señaló además que el Municipio busca fortalecer el sistema y mejorar su funcionamiento a través de una reorganización de recorridos. “Nosotros cuidamos mucho el transporte público de pasajeros y queremos que funcione mejor. Para eso necesitamos un esfuerzo compartido de todos”, indicó.
La secretaria de Gobierno también advirtió sobre el impacto que tuvieron las políticas nacionales sobre el transporte del interior. “La desaparición del Fondo Compensador y la falta de inversión en infraestructura vial generan una deuda invisible que en el futuro será muy difícil de afrontar”, alertó.
En paralelo, informó que se avanza en conversaciones con la Provincia para incorporar al análisis las líneas interurbanas. “Estamos trabajando para incluir en este proceso de racionalización a las líneas interurbanas, lo que representa un paso muy importante”, sostuvo.
Por su parte, Arnedo calificó como positiva la reunión con los empresarios y aseguró que el principal objetivo es mejorar la prestación del servicio. “Intercambiamos opiniones sobre la eficiencia del sistema y estamos trabajando para que el transporte público mejore prontamente, porque esa es una preocupación central de la intendenta y también nuestra”, manifestó.
El funcionario aclaró que durante el encuentro no se abordó específicamente el valor del boleto, ya que esa definición corresponde al Concejo Deliberante, aunque remarcó el esfuerzo económico que realiza el Municipio para sostener el sistema.
“La Municipalidad de San Miguel de Tucumán está destinando $1.000 millones en subsidios por un lado y adelanta los $400 millones de atributos sociales de la SUBE que no está pagando la Nación. Con mucho esfuerzo, la intendente Rossana Chahla está abonando esta prestación porque si no se paga ese 55% de atributos sociales quedaría sin efecto”, explicó.
Arnedo agregó que también se sostiene el subsidio a la demanda para el Boleto Educativo Municipal. “A esto hay que sumarle que el Municipio está pagando en tiempo y forma el subsidio a la demanda para el Boleto Educativo Municipal que beneficia a los alumnos y a los docentes que residen y estudian en la capital, que de $ 216 millones aumenta a $ 400 millones, porque subió la demanda”, precisó.
Desde el sector empresario, el vicepresidente de Aetat, Jorge Berreta, advirtió que la situación de las empresas continúa siendo compleja y señaló que muchas unidades siguen funcionando mediante endeudamiento.
“Venimos tomando deuda constantemente para poder seguir funcionando y en algún momento ese crédito se termina”, sostuvo.
Berreta destacó que el estudio de costos realizado por el Municipio presenta coincidencias con el elaborado por las empresas. “No hay grandes diferencias entre ambos estudios. Ese es un punto de encuentro importante”, valoró.
Sin embargo, planteó que aún resta definir cómo se financiará el sistema de transporte. “El gran problema sin resolver es quién va a pagar el costo del transporte. Todos vamos a tener que aportar algo más para que el servicio pueda continuar”, afirmó.
El dirigente también destacó la apertura al diálogo por parte de las autoridades municipales y señaló que las reuniones con Giuliano y Arnedo se desarrollan de manera “frontal, llana y buena”. No obstante, consideró que es momento de avanzar en decisiones concretas.
Indicó además que una actualización tarifaria es una de las alternativas en análisis, aunque reconoció que el costo técnico del boleto está lejos de la capacidad de pago de los usuarios. “El precio real es imposible de afrontar para el pasajero, por eso en todo el mundo existen compensaciones tarifarias”, explicó.
Finalmente, pidió al Concejo Deliberante avanzar con celeridad en el tratamiento del nuevo cuadro tarifario. “Es indispensable que lo traten para saber dónde estamos parados y poder continuar prestando el servicio”, concluyó.