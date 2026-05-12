Transporte público: el Municipio y Aetat profundizan el diálogo para sostener y mejorar el servicio

Arnedo agregó que también se sostiene el subsidio a la demanda para el Boleto Educativo Municipal. “A esto hay que sumarle que el Municipio está pagando en tiempo y forma el subsidio a la demanda para el Boleto Educativo Municipal que beneficia a los alumnos y a los docentes que residen y estudian en la capital, que de $ 216 millones aumenta a $ 400 millones, porque subió la demanda”, precisó.