Escándalo entre Furia y Catalina: acusaciones por la leucemia, insultos y una guerra total en redes

Resumen para apurados
- Las ex Gran Hermano Furia y Catalina protagonizaron un fuerte cruce en X por acusaciones de maltrato y privación de comida durante el diagnóstico de leucemia de Scaglione.
- La disputa reflota su rivalidad iniciada en el reality. Furia cuestionó la ética de la médica, mientras Gorostidi negó los cargos citando videos que desmienten la falta de comida.
- Este conflicto mantiene la vigencia mediática de ambas figuras tras el programa. El impacto en redes demuestra la polarización de sus seguidores y el interés persistente en el tema.
La pelea entre Juliana Scaglione y Catalina Gorostidi sumó un nuevo capítulo y volvió a encender las redes sociales. Las ex participantes de Gran Hermano 2023/2024 protagonizaron un explosivo cruce en X, donde intercambiaron acusaciones, insultos y reproches vinculados a su convivencia dentro del reality.
La polémica comenzó cuando Furia acusó públicamente a Catalina, médica pediatra y ex compañera suya en el programa, de haberle escondido comida mientras atravesaba un diagnóstico de leucemia.
“Si me dejaron sin comer con leucemia diagnosticada es porque yo lo permití (...) lo que hizo una médica de esconderme la comida eso tiene que ser repudiado (...) No te dan laburo en otro lado porque sos una mierda y porque todos los compañeros renuncian porque sos inaguantable”, escribió Scaglione en sus redes.
La respuesta de Gorostidi no tardó en llegar y elevó todavía más la tensión entre ambas. “¡El delirio es total! Conmigo no, Furia querida. ¡RESENTIDA DE LA VIDA! (...) Nunca te dejamos sin comer, así que cambiá el papel de víctima por algo mejor (...) GRACIAS A DIOS HAY CLIPS DONDE TE OFREZCO ‘MI’ COMIDA porque VOS PREFERÍAS COMPRARTE 3 PAQUETES DE PUCHOS ANTES QUE UN DULCE DE LECHE”, contestó la médica en la misma plataforma.
Catalina insistió además en que existen registros y videos de la convivencia dentro de la casa que contradicen las acusaciones de su ex amiga.
La disputa escaló todavía más luego de que comenzaran a circular videos del programa en los que se observa a Gorostidi ofreciéndole comida a Furia y marcándole límites sobre el uso de productos personales.
En una de esas escenas, Catalina le advierte: “No volvás a sacar comida de ahí. En serio te lo digo”, mientras Furia responde: “No, ¿estás loca?”.
Una rivalidad que nació en Gran Hermano
La historia entre ambas se remonta al inicio de Gran Hermano 2023/2024, cuando integraban el grupo conocido como “Las furiosas”, junto a Carla “Chula” y Agostina. El grupo se consolidó rápidamente como uno de los más fuertes y estratégicos del reality, además de contar con un importante respaldo del público.
Sin embargo, la eliminación de Catalina en las primeras semanas, tras varios conflictos internos, fracturó la alianza y debilitó la relación entre sus integrantes.
Tiempo después, Gorostidi regresó a la casa gracias al voto del público, situación que permitió una reconciliación momentánea con Furia. Pero el ingreso de nuevos participantes, especialmente Mauro, volvió a modificar los vínculos y generó nuevos roces entre ambas.
La tensión aumentó cuando Furia comenzó a enfocarse en su relación con Mauro, algo que provocó malestar en Catalina.
Más adelante, la nominación de Denisse derivó en una breve tregua entre las antiguas aliadas, aunque el equilibrio duró poco. La entrada de Alfa, ex participante de otra edición del reality, terminó de romper definitivamente el vínculo.
El duelo que paralizó al reality
El momento más recordado de la rivalidad ocurrió cuando Furia y Catalina quedaron enfrentadas en una gala de eliminación que muchos seguidores del programa vivieron como una final.
Finalmente, Catalina abandonó la casa con el 57,1% de los votos negativos, frente al 42,9% que recibió Furia, en una definición que reunió cerca de 10 millones de votos.
Durante esa gala, Santiago del Moro destacó la relevancia que ambas tuvieron dentro del juego y el impacto que generaron en el público.
Al momento de despedirse, Catalina sonrió, abrazó a Furia y evitó sumarse a los festejos tradicionales impulsados por la producción.
Lejos de apagarse con el final del reality, el enfrentamiento continuó fuera de la casa y encontró en las redes sociales un nuevo escenario para las acusaciones cruzadas.
A más de un año de aquella edición, Furia y Catalina siguen siendo dos de las figuras más recordadas y polémicas de Gran Hermano, con una rivalidad que todavía genera repercusión entre los seguidores del programa.