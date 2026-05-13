Escándalo entre Furia y Catalina: acusaciones por la leucemia, insultos y una guerra total en redes

La respuesta de Gorostidi no tardó en llegar y elevó todavía más la tensión entre ambas. “¡El delirio es total! Conmigo no, Furia querida. ¡RESENTIDA DE LA VIDA! (...) Nunca te dejamos sin comer, así que cambiá el papel de víctima por algo mejor (...) GRACIAS A DIOS HAY CLIPS DONDE TE OFREZCO ‘MI’ COMIDA porque VOS PREFERÍAS COMPRARTE 3 PAQUETES DE PUCHOS ANTES QUE UN DULCE DE LECHE”, contestó la médica en la misma plataforma.