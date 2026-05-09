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Escándalo en Gran Hermano 2026: piden expulsar a Gladys La Bomba Tucumana por dichos homofóbicos

La participante de Gran Hermano quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que se viralizaran comentarios homofóbicos contra Franco Zunino. En redes sociales crece el pedido de expulsión contra Gladys La Bomba Tucumana tras el escándalo dentro de la casa.

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Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • Piden la expulsión de Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano 2026 tras viralizarse comentarios homofóbicos contra Franco Zunino durante una charla dentro de la casa argentina.
  • El conflicto surgió tras un video donde la cantante usó términos ofensivos. El hecho ocurre luego de un polémico beso entre ambos y ante reclamos de familiares de otros jugadores.
  • El escándalo reabre el debate sobre la discriminación en televisión. La producción enfrenta presiones en redes para aplicar sanciones que marquen un precedente en el reality.
Resumen generado con IA

Gladys La Bomba Tucumana volvió a quedar en el centro de la polémica dentro de Gran Hermano. Luego de protagonizar escenas de coqueteo y un beso con participantes del reality, la artista recibió fuertes críticas en redes sociales por un comentario considerado homofóbico hacia Franco Zunino.

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La situación generó una ola de reacciones entre los seguidores del programa conducido por Santiago del Moro, donde incluso comenzaron a exigir su expulsión inmediata.

Qué dijo Gladys La Bomba Tucumana y por qué se generó la polémica

El conflicto comenzó tras viralizarse un video de una conversación entre Gladys y Yanina Zilli dentro de la casa. En ese intercambio, la cantante se refirió a Franco Zunino utilizando una expresión ofensiva vinculada a su orientación sexual. 

Las declaraciones provocaron indignación en redes sociales, especialmente entre seguidores del programa que cuestionaron la falta de sanciones frente a comentarios discriminatorios dentro del reality.

Según contó el periodista Santiago Riva Roy en el programa El Diario de Mariana, el pedido de expulsión habría sido impulsado por familiares de Juanicar, otro participante del ciclo que es bisexual.

“Hay un pedido de expulsión impulsado por la familia de Juanicar, que maneja su cuenta en Instagram, y que viene denunciando que GH es muy laxo con la homofobia”, explicó el periodista durante la emisión.

En la red social X, las opiniones quedaron divididas. Mientras algunos usuarios reclamaron una sanción ejemplar para la cantante, otros consideraron que sus palabras no justifican una expulsión.

El beso de Gladys con Franco Zunino que se volvió viral

Horas antes de la controversia, Gladys había dado que hablar por un acercamiento romántico con Franco Zunino dentro de la casa.

Durante una charla junto a Yanina Zilli, Emanuel y Danelik, la artista intentó darle un beso en la mejilla a Zunino. Sin embargo, el participante giró el rostro y quedó muy cerca de sus labios. Ante esa situación, Gladys avanzó y le dio un pico frente a todos.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y generó comentarios de todo tipo. Algunos usuarios cuestionaron la diferencia de edad entre ambos y criticaron la actitud de la cantante.

También en las últimas horas se había visto a Gladys muy cercana a Manuel Ibero, lo que aumentó aún más la repercusión de sus movimientos dentro del reality.

Temas Gladys "La Bomba Tucumana" JiménezGran Hermano
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