Gran Hermano: Daniela De Lucía perdió el duelo contra Danelik y abandonó la competencia

Con la salida de Daniela, se acaba la historia de lo que había sido uno de los grupos conformados dentro del reality. La participación de la tandilense ya había tenido algunos puntos de quiebre. El primero de ellos fue su salida obligada del reality por la muerte de su padre. El segundo tuvo lugar en las últimas semanas, cuando se empezó a hablar de una posible nueva salida por su salud mental.