Gran Hermano: Daniela De Lucía perdió el duelo contra Danelik y abandonó la competencia

Resumen para apurados
- Daniela De Lucía fue eliminada de Gran Hermano este lunes tras perder un ajustado duelo de votos contra Danelik en la gala de Telefe, debido a la decisión final del público.
- Con un 52.9% de los votos, Danelik se impuso gracias a una intensa campaña de rifas organizada por su hermana. Daniela, oriunda de Tandil, obtuvo el 47.1% en una votación reñida.
- La salida de Daniela disuelve un grupo clave en la casa. Su paso estuvo marcado por su retiro temporal ante la muerte de su padre y recientes debates sobre su salud mental.
La casa de Gran Hermano sigue con su dinámica y cada vez menos participantes quedan en juego. Este lunes, después de un enfrentamiento mano a mano en la placa de nominados, Daniela De Lucía quedó eliminada del reality. Pero la noche estuvo marcada por la tensión, porque en el interior de la casa los participantes desconocían quiénes habían estado nominados.
Los jugadores en riesgo fueron Cinzia Francischiello, Emanuel di Gioia, Franco Zunino, Daniela y Danelik. Pero los tres primeros pudieron recuperar el alivio en cuanto Santiago del Moro les anunció su veredicto y bajaron de la placa. La tucumana y la tandilense, en cambio, debieron soportar la incertidumbre por unos minutos más.
Danelik eliminó a Daniela De Lucía
Fuera de la casa, el alboroto llegó al entorno de Danelik. Leyla Galazan, la hermana menor de la influencer, fue una de las hacedoras de la campaña para que Danelik se quedara en la casa. Desde la semana pasada, como ya se hizo en oportunidades anteriores, organizó rifas para juntar dinero que destinó especialmente a enviar votos por la continuidad de su hermana.
En las redes sociales, los indicadores arrojaban otro resultado y daban cierta ventaja cómoda a De Lucía. Grande fue la sorpresa cuando el conductor del programa dio el veredicto final de la noche, salvando a Danelik.
Aunque el proyecto de Leyla Galazan dio resultado y logró su cometido, fue apenas suficiente. Si bien la participante tucumana alcanzó la victoria en la gala, lo hizo en una votación sumamente reñida en la que quedó con muy pocos puntos de diferencia por sobre su contrincante. De Lucía terminó yéndose de la casa de Gran Hermano con un 47.1% de los votos y Danelik se quedó con el 52.9%.
Con la salida de Daniela, se acaba la historia de lo que había sido uno de los grupos conformados dentro del reality. La participación de la tandilense ya había tenido algunos puntos de quiebre. El primero de ellos fue su salida obligada del reality por la muerte de su padre. El segundo tuvo lugar en las últimas semanas, cuando se empezó a hablar de una posible nueva salida por su salud mental.